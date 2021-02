Los operadores, técnicos y gestores telefónicos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061) de Almería conviven a diario en la sala de coordinación con médicos y enfermeros que se desplaza en UVI móvil a prestar servicio asistencial. Desde el sindicato Comisiones Obreras de Almería se viene reclamando a la Consejería de Salud y Familias que este personal administrativo se encuadre en los planes de vacunación también como grupo prioritario porque comparten largas jornadas en un espacio mínimo con sanitarios de primera línea de batalla contra la COVID-19 que sí están vacunados, pero pueden ser portadores del virus.

El delegado de CCOO en la EPES de Almería, José Miguel Garrido, asegura que incomprensiblemente tampoco han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus los técnicos de transporte de críticos al formar parte de subcontratas, una decisión que debe corregirse porque “contribuyen decisivamente” a la prestación del servicio y están igualmente en contacto diario con el personal asistencial. La petición remitida por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía el 25 de enero sigue sin respuesta por parte de la dirección del EPES-061 ni de la Consejería de Salud y Familias de la Junta. "Daba por hecho que se vacunaría a todos los de la sala operativa y no daba crédito cuando pregunté cómo les había ido a los técnicos y me dijeron que de momento no sabían nada".

Bomberos y policías locales

El delegado sindical de CCOO en EPES-061 de Almería tampoco considera razonable que no se haya incluido todavía en el calendario de vacunación como grupos prioritarios a los agentes de las policías locales y bomberos con los que también comparten servicio en las calles de la ciudad. Son profesionales de alto riesgo en la batalla contra la pandemia con actuaciones domiciliarias y en la vía pública con personas infectadas por la COVID-19. De momento han quedado apartados mientras que otros colectivos de la misma categoría profesional, el personal de la Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), sí se han contemplado en los primeros vectores para recibir las dos dosis en la siguiente etapa de la campaña de vacunación.

Comisiones Obreras y otros sindicatos como el sector de Administración Local de CSIF reclaman un mismo trato para "servidores públicos" que comparten primera línea de trabajo frente al coronavirus y lamentan, además, que los agentes de las policías locales sigan sin estar incluidos como profesión de riesgo en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre.