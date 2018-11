La UAL acoge el Congreso Internacional de la SEDLL en el marco del ‘25 Aniversario’

La Universidad de Almería se ha convertido, desde este miércoles y a lo largo de tres días, en el eje sobre el que girará el futuro formativo en un área de conocimiento tan importante como la que aborda la lectura y la escritura. De su relevancia ha dado testimonio en la inauguración del XIX Congreso Internacional de la SEDLL, la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, el rector: “Mediante la lectura accedemos al conocimiento, y es por ello que considero esencial que desde las universidades se generen espacios, encuentros y foros de expertos en los que debatir, proponer e investigar aspectos tan relevantes como este, la lectura y la formación literaria; de ahí la importancia de un área que tiene una enorme responsabilidad en la formación del alumnado universitario”.

Carmelo Rodríguez, que ha utilizado la expresión “leer por placer” como “elemento vertebrador” de su programa de gobierno, dejando claro que la UAL ha hecho los deberes en los últimos años: “Cuando asumí la máxima responsabilidad de gobierno de esta universidad me propuse facilitar y potenciar el desarrollo integral del estudiante, lo que creo de una vital importancia, mediante la proporción de formación humanística complementaria a la académica, y ahora son una realidad el Club de Lectura, la Facultad de Poesía José Ángel Valente o los encuentros con autores”. Para el rector, leyendo “conocemos otras culturas, otras formas de ver el mundo, entendemos las ideas de los demás y empatizamos con el otro, y nos permite convivir con la diferencia, en definitiva, nos permite ser ciudadanos libres y comprometidos”.

Según todas esas convicciones, se ha mostrado encantado de albergar un congreso internacional de tanta relevancia, con el encargo de prepararse para un futuro que ya está siendo presente: “La era digital trae notables cambios en las prácticas de leer, de escribir y de enfocarse la formación lectora, ya que Internet y la pantalla digital han generado nuevas modos que debemos dominar si queremos ser considerados ciudadanos ‘multialfabetizados’. Este congreso aboga por el abordaje multi e interdisciplinar, por ensanchar los márgenes del área, generar conocimiento de frontera y conocimiento orientado a los retos la sociedad para crear sociedades incisivas, innovadoras y reflexivas, como indica el Horizonte 2020”. Rodríguez Torreblanca, por último, ha agradecido que se enmarque este evento en el ‘25 Aniversario’ de la Universidad de Almería.

Las palabras de Mari Carmen Quiles, codirectora del XIX Congreso Internacional de la SEDLL junto a Mar Campos, ambas de la UAL, ha realizado un amplio recorrido de agradecimientos por “el proceso de un año de intensísimo trabajo, coordinado, de mucha implicación académica, investigadora y personal”, que han hecho posible su realización en el campus almeriense. Entre ellos, se ha referido a la Sociedad Española de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, ya que “ha apostado por nuestra capacidad de trabajo y organizativa”, ha dicho textualmente, y también a su grupo de investigación, llamado ‘Cultura escrita, oral y mediática’ y cuya responsable es precisamente Mar Campos. No se ha olvidado de la Red Internacional de Universidades Lectoras ni de la UAL, como tampoco del CEI-MAR, el Ayuntamiento de Almería y los congresistas.

Esta cita habla del carácter transversal de esta área, teniendo como línea temática precisamente la convergencia con otras didácticas específicas, como las expresiones corporal, musical y plástica, las matemáticas y las ciencias experimentales y sociales. Otras líneas son sus aportaciones a las ciencias de la Educación y Comportamiento, o los saberes emergentes, como el ámbito digital, la economía sostenible y la cultura de lo intangible. El programa se compone de numerosas mesas redondas y como conferencia inaugural se ha ofrecido ‘El orden de los libros y las prácticas de lectura; las disciplinas humanísticas en el mundo digital’, de Roger Chartier -Collège de France-. Se suman los ponentes Maria Nikolajeva, de la Cambridge University, con la videoconferencia ‘Reading fiction is good for young people's cognitive, emotional and social development’, y Amando López, de la Universidad de Murcia, con la clausura titulada ‘Más allá de la sospecha en didáctica de la lengua y la literatura; entre el eclecticismo disciplinar y la identidad propia’. El colofón será la asamblea de la Sociedad Española de la Didáctica de la Lengua y la Literatura.