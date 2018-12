La UAL entra en el selecto club de las universidades más transparentes

La mitad de las universidades públicas y privadas a nivel nacional no cumplen los requisitos necesarios para ser consideradas como transparentes; son, por tanto, opacas o translúcidas. Pero en ninguno de esos grupos se encuentra ya la Universidad de Almería, que durante los últimos ha dado pasos de gigante a la hora de mostrar a la sociedad la gran mayoría de los procesos internos que desarrolla. Así se desprende del sexto informe de La Fundación Compromiso y Transparencia.

El selecto club lo integran aquellas universidades que cumplen al menos 20 de 26 indicadores de transparencia, entre los que deben incluirse los estados financieros e informe de auditoría.

La Universidad de Almería destaca por publicación su misión, el personal contratado por categorías, las bandas salariales, la composición de los órganos de gobierno y responsabilidades, sus estatutos, la oferta de títulos reglados, la evolución de la demanda de plazas, el número de alumnos, una memoria de cuentas, el presupuesto detallado, el informe de una auditoria externa de sus cuentas, los ingresos, los gastos, los resultados académicos, el número y porcentaje de alumnos fuera de la comunidad y los extranjeros o el porcentaje de inserción laboral de sus graduados. Además, en los últimos meses ha mejorado en el desarrollo de su plan estratégico, incorporándose esta categoría a las que aprueban con total seriedad.

En definitiva, la UAL hace visible su información y se captar de manera sencilla; esta es accesible y se obtiene sin necesidad de un permiso o registro; la información está actualizada y pormenorizada.

Plan estratégico

La Universidad de Almería ha conseguido que su Plan Estratégico sea accesible e íntegro y eso ha sido una de las razones por las que ha metido de lleno en el selecto club de las universidades más transparentes del país. Tanto la publicación de la misión como del plan estratégico muestran que las universidades conceden cada vez más importancia a la reflexión sobre el foco estratégico de la universidad. El centro almeriense ha dado pasos de gigante en los últimos años.

Oferta y demanda académica

Los dos indicadores (oferta/demanda y evolución de la oferta/demanda) han experimentado una notable mejoría desde el inicio de la publicación de estos informes. A la hora de analizar el cumplimiento de los indicadores sobre la oferta y la demanda anual, así como su evolución, conviene reseñar que no se da por buena la información que no se encuentre actualizada, algo en lo que la UAL no se tiene que dar por aludida. Tampoco se da por buena la información que no esté desagregada por titulaciones de grado.

Misión

La misión es un elemento importante de la planificación estratégica de las universidades, que consiste en una declaración escrita que expresa el propósito o la razón de ser de la organización. Puede tener un carácter más restringido, limitándose a formular ese propósito, o incluir también la visión y los valores que conforman la organización, algo que sucede en Almería. Que la universidad haga un esfuerzo por dotar de foco a su propuesta educativa no resulta una demanda intrascendente.

Gobierno

Dos objetivos principales se persiguen con esta área. Por una parte, conocer la estructura y composición de los principales órganos de gobierno de la universidad –Consejo Social y Consejo de Gobierno (artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades)– y, en segundo lugar, identificar sus principales reglas de funcionamiento, que suelen estar recogidas en sus estatutos, además de en la ley de constitución de la universidad, si fuera el caso. Se trata de dos cuestiones especialmente relevantes a la hora de analizar la gobernanza de la universidad: la primera permitirá identificar a las personas responsables de las decisiones de gobierno, y la segunda conocer los principios y las reglas de funcionamiento más importantes de los principales órganos de decisión. Este año se suma un requerimiento más. Junto a la información relativa a los miembros de los órganos de gobierno es importante que las universidades rindan cuentas del desempeño de las responsabilidades de estos órganos.

Personal

La universidad publica información sobre el personal contratado y sus distintas categorías: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios y laborales) y también publica información sobre las bandas salariales aplicables a cada una de las categorías. Esta información permite analizar cuestiones de gran relevancia como la ratio de alumno por profesor, el porcentaje de mujeres contratadas, el peso que tiene cada una de las categorías docentes y administrativas, el tipo de contratación, etc. El segundo indicador pretende obtener información sobre la remuneración al personal universitario, según las respectivas categorías, y el peso que esa partida tiene en los gastos generales de la universidad.

Alumnos

Este apartado comprende la publicación de información relevante para los alumnos y se extiende a tres áreas principales: datos (número, sexo, procedencia) sobre los alumnos matriculados en cada uno de los títulos y grados ofertados; descripción de los diferentes canales de comunicación y ayuda que la universidad pone a disposición de los alumnos (web, defensor del universitario, departamento de asistencia a los alumnos, orientación profesional, etc.) y, por último, información sobre becas y ayudas económicas para los alumnos. La UAL lo desarrolla.