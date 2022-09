Vecinos de Nueva Andalucía recaban medio millar de firmas contra el abandono de sus parques

Más información Cacerolada en Nueva Andalucía por inseguridad y escasa limpieza

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, se ha vuelto a reunir con vecinos de los parques del Generalife y del Carrefour, quienes han recogido ya cerca de un millar de firmas reclamando al equipo de Gobierno que se efectúen labores de mantenimiento y limpieza, así como hacer frente a los botellones, inseguridad, insalubridad y actos incívicos que vienen padeciendo.

Ciudadanos recuerda presentó una moción en el último pleno instando al equipo de Gobierno a tomar las medidas oportunas para que los residentes en esta zona, ubicada entre los barrios de Nueva Andalucía y El Diezmo —en la que viven más de 2.000 personas— puedan salir de sus casas sin miedo, ya que se han producido varios robos e intimidaciones. Asimismo, denuncian la presencia de ratas en las zonas verdes y árboles que no se podan en tiempo y forma, además de zonas infantiles bastante deterioradas. Por todo ello, Ciudadanos propuso al Pleno realizar las labores de limpieza, desratización y mantenimiento necesarias, si bien “el PP votó en contra de la urgencia de esta moción, por lo que no llegó a debatirse en dicho pleno, ya que no lo consideraban apremiante para los vecinos que sufren a diario este problema”, ha criticado el edil liberal.