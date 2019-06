Vox: "Ante Dios y por España"

Los 27 concejales que componen la nueva Corporación del Ayuntamiento de Almería han jurado, uno por uno, su cargo de concejal en el Auditorio Maestro Padilla, siguiendo la fórmula en la que se promete lealtad al Rey y a la Constitución. Pero no todos la han seguido al dedillo. Una de las excepciones la ha protagonizado el presidente provincial de Vox y número 2 por la capital, Juan Francisco Rojas. No tuvo empacho alguno en forzar el tono solemne para remachar la frase convencional con un "ante Dios y por España", que arrancó algunos vítores en la platea.

Carmen Mateos "No juro por el Rey porque me considero republicana"

Tampoco ha seguido los formalismos la representante de Podemos, Carmen Mateos. Tras presentar su candidatura, respaldada por su único propio voto, juró el cargo de concejal del Ayuntamiento, sin crucifijo sobre la mesa (otros ediles solicitaron la retirada del mismo), y suprimiendo de la fórmula al Rey. Prefirió comprometerse por la defensa de los intereses de los ciudadanos de Almería y solo mencionar la Constitución. "Cada uno tiene sus principios y sus valores personales. No juro por el Rey porque me considero republicana y la Ley me ampara para que pueda dar mi propia promesa".