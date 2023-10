Los abogados de Almería celebran la fiesta de Santa Teresa más reivindicativa de los últimos años

Este viernes, el Colegio de la Abogacía de Almería ha puesto el broche de oro a las actividades para celebrar la festividad de su patrona, Santa Teresa, en una jornada festiva en la que también ha habido espacio para reclamar protección frente al “bombardeo de nuevas normas” y una posible “desactivación del poder judicial”, así como para pedir mayores garantías para los letrados afiliados a la Mutualidad de la Abogacía.

El responsable de llevar a cabo estas reivindicaciones ha sido el decano Juan Luis de Aynat, quien en primer lugar ha señalado la situación “atenazante, desesperante y de pesimismo” de cara a la jubilación por la “desprotección” que provoca el sistema en el que están “alojados la mayoría de letrados”, el de la Mutualidad. “Me solidarizo con todos a los que se le augura un mal pronóstico de jubilación y ven frustrado un panorama más sosegado”, ha dicho.

Con todo, ha prometido buscar soluciones y presionar al poder legislativo para poder concretar un sistema “de protección más eficaz”.

Acto seguido, ha recordado que hace siete meses, cuando tomó posesión del cargo, ya alertó de la preocupación que generaba “el tema de la separación de poderes”, que ha “espantado a muchos operadores jurídicos”. “Tras siete meses, hay que dar un paso más y alertar que también la ciudadanía, ya que somos cadena de transmisión del sentir de la población, ve con desesperanza, incluso atónita, que algo está pasando”.

“No sabemos si la desactivación del poder judicial es ex post o pos ante. El poder judicial siempre ha sido respetado por la ciudadanía”, ha añadido el decano, quien afirma que ahora los clientes preguntan si se pueden ver “beneficiados por ciertas leyes que les incumbirían, o al revés”. “Jamás los clientes han esperado que los jueces puedan ser de una u otra tendencia. Eso jamás se ha visto. Pues ahora están en esa suspicacia. Nos encargamos, de todas maneras, de desmentirlo, pero cuesta trabajo”, ha expuesto.

Aunque incide en que está absolutamente seguro de la imparcialidad judicial, ha argumentado que tal vez sea por los medios o por informaciones inexactas que existe un “marco de suspicacia” y un “incendio generalizado de posiciones y opiniones ideológicas que pondría en grave riesgo nuestro marco democrático”.

“El Colegio se tiene que quedar ahí. No podemos ser ni de una ideología, ni de otra”, ha afirmado. “Lo que sí saben hacer los abogados es manejar las leyes y utilizarlas como instrumental. Tenemos la desgracia de que se nos cambia el instrumental. En cirugía sería impensable que en mitad del quirófano se cambiase. Nosotros nos dedicamos a operar con unos manuales”, ha abundado, lamentando a continuación “la continua desestabilización de la norma, el continuo bombardeo de nuevas normas, no se sabe si redundantes, atinadas o no”. “Para nosotros es muy difícil. Somos los cirujanos de nuestros clientes, y lo último que queremos es hacerles una autopsia”, ha censurado.

Asimismo, ha lamentado que esta “mutación normativa” y las dificultades para jubilarse se suman a un “general disgusto e incomodidad de la sociedad y de los operadores jurídicos” debido al “legítimo derecho a la huelga de todo el entramado en el que trabajamos”. Huelgas, por ejemplo, como las de los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia.

“Nos preocupa seriamente. Si no podemos realizar nuestro trabajo, no podemos cobrar. Lo cual nos coloca no en un pronóstico de jubilación, sino en un presente de situación de precariedad” debido a la “enorme disminución del trabajo en los despachos” y de la remuneración que perciben estos profesionales.

LOS ACTOS DE SANTA TERESA

Aunque durante los días previos el calendario de actividades en su honor ha sido intenso, este viernes se han desarrollado las principales citas de la celebración de Santa Teresa. La primera de ellas ha sido la solemne misa en el Santuario de la Virgen del Mar, ofrecida en memoria de los letrados fallecidos durante el año.

Una hora y media más tarde ha comenzado el tradicional acto público en el salón de actos del órgano colegial, que se ha iniciado con la jura o promesa de tres nuevos colegiados. En esta ocasión se han incorporado a las filas de la señera institución almeriense Carlos León Gómez, Pablo González Lacasa y Francisco José González Ibáñez. Sus padrinos han sido, respectivamente, José Manuel León Fernández, José Arturo Pérez Moreno (consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española), y Martín de los Reyes Martínez Lirola.

En nombre de los padrinos ha ofrecido una alocución José Manuel León Fernández, quien ha asegurado que esta jura o promesa es un auténtico “rito iniciático y profesional” y ha advertido a los nuevos colegiados que entran a la profesión en un contexto de saturación del mercado de lo servicios jurídicos, con condiciones precarizadas, una feroz competencia y una inteligencia artificial que la hace peligrar aún más que la “competencia desleal puntual y una posible inobservancia a la norma que hemos jurado acatar”.

A continuación se ha procedido a entregar el Escudo de Oro del Colegio a Josefa María Martínez Tomás y Francisco José Rodríguez Sánchez, colegiados que han cumplido los 50 años de profesión y al que se le ha reconocido su trayectoria profesional con esta distinción y el diploma correspondiente. No obstante, no han podido acudir al acto al no haber sido localizados.

Tras él, han recibido el Escudo de Plata del Colegio y su diploma otros 51 colegiados que este año celebran sus bodas de plata con la abogacía. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, Soledad Balaguer.

En nombre de estos homenajeados ha hablado Julio Gila Casado, quien ha asegurado que “el derecho nos hace mejores personas” y ha instado a los presentes a tener en cuenta que son personas “condenadas a entenderse, comprenderse y a quererse”.

Finalmente, se ha entregado el premio ‘Decano Rogelio Pérez Burgos’, que se concede al mejor expediente académico conseguido por aquella persona que ha terminado el Grado de Derecho durante el curso académico 2021-2022 y reúne la condición de ser natural de la provincia de Almería o residir en ella con su familia en los diez años anteriores a la fecha de la convocatoria.

Este galardón, dotado con 600 euros en metálico, ha recaído este año en José Antonio Redondo Torres, que lo ha recogido de manos del senador y abogado Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.

Este último, portavoz de Defensa en el Senado, ha advertido que “vivimos tiempos complejos en el mundo del derecho. “Los pilares en los que se asienta la democracia, la separación de poderes, debe seguir siendo eso: poderes cada uno por su lado, independientes”, ha añadido. Considera que los abogados tienen cada vez más importancia en un “mundo complejo, en una situación difícil en todos los sentidos”, porque son defensores y garantes del cumplimiento de la ley, “servidores públicos” que deben “dar mucho más ejemplo” en ese cumplimiento que “tiene que ser exactamente igual para todos, independientemente de la persona y de cuál sea la norma”.

“Las normas básicas de convivencia son las que rigen la vida democrática y en España, un estado democrático y de derecho, son fundamentales. Esperemos que en el futuro no haya intromisiones o injerencias de otro tipo, situaciones que nos hagan echarnos las manos a la cabeza algún día”, ha concluido.