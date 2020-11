La abuela de Almería sopla 109 velas

No está siendo desde luego este 2020 un año para tirar cohetes, pero en la familia Pérez Moreno tienen motivos para ello. Y para mucho más. El alma de la casa, Emilia, vuelve a soplar las velas. Nada menos que 109 primaveras celebra esta mujer de sonrisa plácida y ojos de azúcar, que se encuentra en un perfecto estado de salud física. “Está para comérsela”, comenta una de sus hijas, María José, al otro lado del teléfono, porque este año ni reporteros ni nadie ajeno a la casa. Es lo que toca.

Emilia Moreno Martínez nació un 30 de noviembre en 1911. Toda una larga vida que oficialmente la colocaría entre las personas más longevas del país, si del registro se tratara. “Cuando fue mi abuelo a inscribirla, hubo un error, cosas de aquella época, y lo que consta es que nació dos años antes, así que, si fuera por el registro, estaríamos celebrando los 111 años”.

Con 113 años, María Branyas es la persona más anciana de España y fue noticia hace escasos meses por superar el coronavirus. Ni un estornudo, ni una tos ha tenido Emilia este año. Es ajena al virus. No sólo físicamente. Sus hijos han preferido mantenerla al margen de la existencia de la pandemia, aunque ellos están extremando las precauciones y limitando las visitas. Van periódicamente, si bien se distribuyen. Emilia no podría pasar sin ellos. “

No sabe nada y está feliz como una perdiz. Eso sí, tenemos muchísimo cuidado cuando vamos a verla”. La “abuela” no está en ninguna residencia. Sigue en su casa de la capital –nació en Suflí–, donde la atiende una interna, rodeada de fotos. Si quisiera colocar un marco más en las paredes y muebles del salón, lo tendría complicado. Razón no le hace falta. Es mucho lo vivido y muchos los recuerdos.

Los compartió con Diario de Almería cuando cumplió cien años. Ha vivido tiempos convulsos, décadas en las que la mujer era sinónimo de obligaciones sin derechos y crisis más dañinas que la actual, de los que dio cuenta con el relato de su propia vida y con la plácida sonrisa del que se sabe querido y satisfecho del camino andado. Largo y no falto de dificultades a las que esta luchadora les ha plantado cara para sacar adelante a sus cinco hijos. Juanjo, y sus “niñas”, Carmen Mari, Rosi, Monse y Pepa, que de nuevo le rinden homenaje. La historia de Emilia