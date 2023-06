¿Cómo pueden controlar los ayuntamientos de Almería las plagas de mosquitos?

El final de la primavera 2023 ha traído un enorme aumento de mosquitos en las zonas costeras de la provincia de Almería. Y esto es debido a diferentes causas, como las recientes lluvias y las altas temperaturas. Pero hay otras muchas razones que se explican en este otro reportaje: aquí.

Controlar las poblaciones de mosquitos no es una tarea sencilla, sobre todo cuando se producen grandes estallidos como estas últimas semanas. Son tantos los factores que dan lugar a su proliferación que actuar sobre todos ellos es casi imposible. “Los ayuntamientos fumigan durante todo el año, no solo ahora”, aseguran. Pero las zonas de propiedad privada también son hervideros de estos insectos.

La empresa Athisa trabaja en varios municipios de Almería, entre ellos Roquetas de Mar. Entre las labores que llevan a cabo está la concienciación para el mantenimiento de las zonas de agua en urbanizaciones y viviendas, lugares donde ellos no pueden actuar directamente.

En las zonas naturales de humedales, como Punta Entinas y la Ribera de la Algaida, realizan un mapa de los puntos de masas de agua que son susceptibles de presentar larvas para monitorizarlos y actuar cuando eclosionan los huevos. “Tenemos que pedir los permisos a la Junta de Andalucía y después hacer un tratamiento con un producto larvicida compuesto por una bacteria que ataca al sistema digestivo de las larvas y les impide desarrollarse como adultos”, explica la bióloga de la empresa. Es un tratamiento muy efectivo y que no daña al medio ambiente, pues solo afecta a las lavas.

El fumigado, en este caso, se hace a mano, con una mochila llena de producto que se esparce sobre la lámina de agua. Su efecto dura unos 15 días.

Sin embargo, cuando los mosquitos ya son adultos no se pueden tratar con ese producto y hay que utilizar un adulticida. Esto se hace, sobre todo, en las zonas urbanas mediante cañones. Este producto es más dañino con el medioambiente, ya que no es tan selectivo, por lo que puede afectar a otras especies de insectos. Los tratamientos se hacen desde coches, normalmente a primera hora del día, para que no haya personas, y cuando no haya viento.

Pero como toda buena batalla, a los mosquitos se les combate desde tierra, mar y aire. Ahí entran en juego los drones, que se usan con dos finalidades. Por un lado, para proporcionar imágenes aéreas de lugares de difícil acceso y comprobar la presencia de larvas. Y, por otro, pueden realizar fumigaciones, algo que en algunos lugares se hace con helicópteros (aunque en zonas de anidación de aves no es recomendable).

Depredadores: Los tres “mosquiteros”

La naturaleza es sabia y tiene sus formas de autorregulación. Para luchar contra los mosquitos hay multitud de especies que se alimentan de ellos. En Almería destacan tres aves, las que en Serbal llaman “Los tres mosquiteros”, dice su presidente bromeando. Son la golondrina, el vencejo y el avión común. “Lo que tenemos que hacer es respetar sus nidos, porque son los mejores aliados contra los mosquitos”, asegura Emilio González, de Serbal.

Y luego están los murciélagos, otro depredador muy eficaz contra los mosquitos nocturnos. De hecho, en la Ribera de la Algaida llevan una década experimentando con estos mamíferos voladores para los que han creado refugios. “Ahora estamos analizando las heces para comprobar cuál es su alimentación”, dicen desde Serbal.