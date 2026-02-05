Un alemán de vacaciones ve por las cámaras cómo desvalijan su mansión en Cuevas

Dos de los ladrones, tal y como fueron captados por las cámaras de seguridad.

La tecnología y la rapidez en la denuncia han sido claves para esclarecer un robo de película en el Levante almeriense. La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación 'Grima-Anastasia', ha detenido a dos hombres acusados de asaltar una mansión aislada en el término municipal de Cuevas de Almanzora.

Los hechos se precipitaron cuando el propietario de la vivienda, un ciudadano de nacionalidad alemana que se encontraba de vacaciones en su país, se percató a través de las cámaras de seguridad de que tres personas estaban accediendo al interior de su domicilio. El dueño alertó de inmediato a un hombre de su confianza que se encontraba en la localidad, quien dio el aviso a los agentes.

Una vez que el propietario pudo regresar a España para comprobar los daños, denunció ante la Guardia Civil la sustracción de un vehículo de alta gama valorado en 140.000 euros, una motocicleta y diverso material tecnológico. El botín total, según la denuncia, supera los 161.000 euros.

Los agentes del Puesto de Vera iniciaron una investigación que permitió identificar a los tres presuntos autores y ubicar el coche robado, que había sido estacionado en el municipio de Huércal de Almería, donde fue recuperado.

El operativo se ha saldado con la detención de dos de los tres implicados por un delito de robo con fuerza, que ya han pasado a disposición del Partido Judicial de Vera. Respecto al tercer autor identificado, el Instituto Armado ha activado los mecanismos de cooperación policial internacional para lograr su localización y detención.