Hito de la ingeniería en Almería: el vídeo que muestra cómo desaparece el puente del Mediterráneo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comparte las imágenes que confirman el éxito de uno de los hitos más relevantes en el proyecto de la Alta Velocidad en Almería capital: el desmantelamiento completo del puente de la Avenida del Mediterráneo. El Ministerio destaca el proceso de retirada de esta infraestructura con un espectacular vídeo que pone en valor la complejidad técnica y el avance de la obra en Almería. El organismo subraya que la eliminación de la estructura de 231 metros de longitud es "un hito más en las obras de integración del ferrocarril y llegada de la Alta Velocidad".

Las tomas aéreas, capturadas con dron, muestran una operación de ingeniería de alta precisión que ha transformado la fisonomía urbana. La estructura, que data de 1987, se desmonta por secciones sin el uso de explosivos. En su lugar, se utilizan técnicas de corte con hilo de diamante para fragmentar las grandes piezas, algunas de ellas con un peso de hasta 150 toneladas.

Este método constructivo, meticuloso y controlado, permite la retirada segura de los bloques con la ayuda de grúas de gran tonelaje, como se aprecia en las imágenes publicadas. La espectacularidad del proceso resalta la magnitud del esfuerzo logístico coordinado por Adif Alta Velocidad en un entorno urbano densamente poblado de la ciudad.

El éxito de la demolición refuerza el objetivo primordial del proyecto: conseguir la "mejor integración urbana" en Almería, eliminando la fractura que ha supuesto históricamente la infraestructura ferroviaria en superficie. Barrios como Nueva Andalucía, Tagarete y las 500 Viviendas vuelven a conectarse, eliminando una de las últimas y más visibles barreras arquitectónicas.

Avance global del soterramiento

La desaparición del puente se traduce en un avance significativo en el global del soterramiento, liberando el espacio necesario para continuar con la integración de los 1,5 kilómetros de vías previstos en esta fase. El espacio antes ocupado por el paso elevado se destina ahora a la construcción de la rampa de acceso y salida del futuro túnel ferroviario.

Actualmente, los trabajos en la zona se centran en la limpieza exhaustiva y la retirada de los escombros, que se gestionan de forma sostenible. El material se tritura a pie de obra antes de ser enviado a plantas especializadas para su reciclaje, demostrando el compromiso ambiental de la actuación cofinanciada con fondos NextGenerationEU.

Con el puente ya retirado, el proyecto avanza según el calendario previsto, preparando la zona para el diseño de la futura conexión viaria a nivel del suelo. La capital almeriense se acerca así al final de la segunda fase de una obra crucial para su desarrollo y para la llegada definitiva del AVE a la provincia.