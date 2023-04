El Cable Inglés es un mirador de lujo hacia el Mediterráneo

El Cable Inglés fue inaugurado un mes de abril de 1904 y dejó de servir como cargadero de mineral en 1973. Ahora, 50 años después, regresa la vida. No es que hubiera muerto, pero quedó como artículo de exposición frágil tras dejar de ser un elemento útil. Sin embargo, ahora, al fin, tiene los dos usos.

Ya son más de 22.000 las personas que han reservado a través de la web de la Autoridad Portuaria para caminar sobre el paseo del Cable Inglés durante las próximas semanas. Y lo disfrutarán, porque además de ser un elemento que mirar al mar, también lo hace a la ciudad. Y desde él se puede observar complejos como la Alcazaba o arterías como la Rambla, con su imponente noria. El 'skyline' es maravilloso.

Así que almerienses, pero también foráneos, pueden disfrutarlo desde este 4 de abril. Quien lo desee podrá recorrer un trayecto de casi un kilómetro sobre madera de iroko, que se importó de Camerún, pero, principalmente, sobre un elemento que desde inicios del siglo XX ha sido testigo del crecimiento de la ciudad. Pues el Cable Inglés ya estaba ahí cuando la capital tan solo tenía 50.000 habitantes.

La restauración del Cable Inglés, que fue adjudicada por la Autoridad Portuaria por 2.115.000 euros a la unión temporal de empresas conformada por Seranco SA, Acerouno Restauración Inteligente SC, y Halstein Integral de Obras y Servicios, cuenta con la financiación procedente del 1,5% Cultural.

Una inauguración a cuatro bandas

En la tarde de este lunes se llevó a cabo la inauguración del flamante paseo del Cable Inglés. En el acto estuvieron presentes Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria y María Vázquez, alcaldesa de Almería.

Todos tuvieron su momento de palabra, aunque el acto se inició con un destacable mini concierto de dos iconos del arte almeriense como son Tomatito y su hijo José del Tomate, quienes estuvieron acompañados por la OCAL.

"Esta es, sin duda, una de las actuaciones más bonitas que he podido a las que he podido asistir desde que soy ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, desde luego, de las más de las más emblemáticas y espectaculares que se han llevado a cabo en una Autoridad Portuaria", explicó Raquel Sánchez.

Sánchez miraba hacia el 2% cultural, con una inversión de 2,2 millones de euros, como uno de los rasgos valedores que han hecho posible "poner en valor un nuevo elemento del rico patrimonio cultural e industrial de la provincia de Almería".

Además, Raquel considera la rehabilitación del carguero de mineral como una actuación que se integra dentro del convenio suscrito este mismo lunes entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria de Almería para el desarrollo del futuro Puerto-Ciudad.

"Cumplimos, así, con la obligación constitucional que tienen los poderes públicos de proteger y enriquecer nuestro patrimonio histórico conservar este rico pasado que es la mejor manera que tenemos de garantizar a las generaciones futuras el disfrute de lo que nos fue legado y de proyectarnos hacia el futuro", añadió la ministra.

Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, asegura Almería y su puerto "viven un gran momento". Moreno señala que "esta inauguración es deseada decenas de miles de almerienses y eso lo convierte es un verdadero acontecimiento, no solamente para esta ciudad y esta provincia, porque es también un ejemplo de colaboración institucional que hay que poner siempre en valor".

Moreno entiende que con esta actuación se salda una deuda con la zona y se refuerza un vínculo que fundamental con el puerto. "Una ciudad no puede estar de espalda su puerto. Una ciudad no puede estar peleada con su puerto. Una ciudad no puede caminar si no es en paralelo con su puerto. Y eso nos va a generar esta actitud. Ese objetivo lo tenemos todos. Este es un ejemplo".

El presidente de la Junta entiende que el nuevo Cable Inglés va a generar nuevos recursos turísticos fundamentales para una de las provincias que más está creciendo en el sector turístico. "El cable inglés ya es uno de los atractivos de Almería y eso lo vamos a comprobar en esta Semana Santa".

Testigo de los últimos 120 años de la capital

María Vázquez, alcaldesa de Almería, asegura que el Cable Inglés se ha convertido, desde ya, en "uno de los mejores miradores de Andalucía y de toda España", manifiesta que es un escenario accesible, abierto e integrado en el patrimonio urbano de la ciudad de Almería".

La alcaldesa manifiesta que "estamos acostumbrados a ver el cargadero como una pieza fija carente de uso industrial desde hace más de de un siglo, siendo ajena al diálogo de la ciudad con su historia, pero el cargadero ha sido testigo del paso del tiempo por Almería de enormes transformaciones sociales y económicas a lo largo de lo último 120 años".

Pero para María Vázquez, sobre todo, "este cargadero es el reflejo de cómo la actividad industrial del pasado puede aprovecharse hoy como un elemento de creación de futuro. Por eso hoy estamos de enhorabuena por la reincorporación de este elemento a la vida cotidiana de Almería".

Un mirador espectacular en el Mediterráneo

Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, hizo un recorrido por los nombres de todas las personas responsables de que el cargadero de mineral sea ahora uno de los miradores más espectaculares del Mar Mediterráneo, citando desde José Antonio Amate a José Guirao pasando por Jesús Caicedo y Marí Carmen Ortiz.

"Después de 22 años, tiempo que hace que el cargadero de mineral fuera adquirido por la Autoridad Portuaria de Almería, hoy tenemos el privilegio de asistir a la inauguración de su restauración. Y puedo afirmar, sin equivocarme, que el cable inglés es un claro ejemplo de colaboración administrativa, de interlocución activa, de diálogo permanente y todo centrado, siempre, en que gane Almería", asegura Rosario Soto.

Actuaciones más relevantes de la obra en su segunda fase

En esta segunda fase de rehabilitación del Cable inglés destacan actuaciones como la restauración de la estructura metálica de la plataforma de acceso; el tratamiento de conservación de la fábrica de piedra; la puesta en valor de la plataforma superior convirtiéndola en un paseo peatonal, dotado de un pavimento de madera de iroko,

barandillas de seguridad y protección y sistema de iluminación; y el mantenimiento de los bienes muebles existentes, constituidos por los raíles de ferrocarril.

Las obras fueron recepcionadas el pasado jueves 30 de marzo.

Pasado y presente

El cargadero de mineral El Alquife de Almería fue construido entre 1902 y 1904 por la compañía The Alquife Mines and Railway Company Limited, según el proyecto redactado por el ingeniero escocés John Ernest Harrison y cuya versión final firmaría Andrés Monche y Ríos, con la finalidad de abandonar rudimentarios sistemas de carga del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife (Granada) y aliviar sobrecostes en su exportación marítima por el puerto de Almería. Frente a otros muelles embarcaderos, este incorporaba como gran novedad grandes depósitos laterales, de manera que servía de almacén-contenedor y muelle de descarga.

Su acceso, a modo de un largo viaducto desde la estación de ferrocarril hasta la playa de Las Almadrabillas, con arcos de sillería y puentes de estructura metálica, facilitaría el transporte del mineral en vagones hasta los depósitos para, a continuación, verter la carga a los barcos por gravedad.

El conocido popularmente como Cable Inglés fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en su visita a la ciudad de Almería en abril de 1904 y se mantuvo en uso hasta 1970.

Hace justo 25 años, en 1998, la Junta de Andalucía lo declaró Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Tras más de medio siglo cerrado y después de dos fases de restauración (la primera relativa al tratamiento de conservación del muelle de carga y, la segunda a la restauración de la plataforma de acceso), la Autoridad Portuaria de Almería abre el Cable Inglés a los ciudadanos a partir de mañana como paseo peatonal y mirador excepcional sobre el mar.

Dada la expectación que ha levantado su rehabilitación y apertura, la APA ha habilitado un sistema telemático para la reserva de visitas, en una primera etapa hasta el 30 de junio, a través de su web apalmeria.com con el fin de facilitar una visita satisfactoria a los usuarios de manera ordenada. En apenas doce días desde la puesta en marcha de este sistema, el pasado 22 de marzo, el número de reservas supera las 22.000.