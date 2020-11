El Puche pide una tregua para instalar contadores y poner fin a los cortes de luz

“La mayoría tenemos la luz enganchada, pero no es culpa nuestra, cuando hicieron el registro de estas viviendas no vinieron a cobrar, así que es normal que la gente terminará enganchada”, explica Yolanda, miembro de la asociación OHANA del barrio de El Puche.

En la actualidad, diez calles de El Puche Viejo se encuentra sin luz desde hace un par de semanas. Según ha podido conocer Diario de Almería, se debe a le pérdida por sobrecalentamiento de uno de los transformadores de la zona debido a los enganches de los vecinos. Y es aquí donde surge la polémica, Yolanda asegura que hay muchos vecinos que se encuentran en pleno proceso para instalar el contador y pagar lo que corresponda una vez todo esté en regla, pero, mientras tanto, ellos están sin luz: “No nos negamos a ponernos los contadores, estamos en proceso, pero como tarda entre un mes a seis meses en venir, ¿mientras tanto qué hacemos?”, explican.

“Yo ya tengo el contador aquí, me están haciendo un proceso, pero no es cosa segura de que vayan a ponerme luz, porque los que están pagando apenas tienen una hora de luz al día”, comenta Yolanda. “Mi madre tiene 80 años, tengo res hijos y yo sola con ellos... no veo normal que no tenga luz, agrega.

Su solución, y la que piden el resto de vecinos que se encuentran en trámites es simple: “Mientras que se arregla el proceso de instalación de los contadores, que nos pongan un transformador para tener luz durante este tiempo. Repito que nuestra intención es pagar y ya estamos en ello”.

En 2019, se llevaron a cabo mejoras infraestructuras eléctricas del barrio de El Puche, pero apenas unos meses después terminaron fundidas.

La compañía ha estado trabajando en distintos barrios, incluso durante el periodo de confinamiento, para intentar paliar los enganches fraudulentos, invirtiendo más de 300.000 euros y destinando un equipo técnico especial para estas zonas donde el 52% de la energía la consumen suministros sin contrato en vigor.

A estas actuaciones se unen las llevadas a cabo en los últimos tres años en los que Endesa ha invertido un millón de euros en distintos barrios de la capital.