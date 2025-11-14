Almería recupera la histórica grúa amarilla como mirador del Puerto

Es un pedacito de 60 toneladas, nada menos, de la historia industrial de Almería y del patrimonio portuario que está ya siendo sometido a los trabajos de restauración al objeto de garantizar la perdurabilidad de la conocida popularmente como la “grúa amarilla del Puerto” y convertirla en un mirador a unos diez metros de altura desde el que poder contemplar la bahía.

Fabricada en la década de los 60 por la Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox, en los talleres de Galindo (Vizcaya), permanece en el muelle de Ribera 1 y, en su conjunto alcanza una altura aproximada a los 20 metros. Es una de las piezas de las obras del Puerto-Ciudad, que contemplan la recuperación de la historia industrial y portuaria almeriense junto al tinglado o la locomotora Deutz, dándoles la oportunidad de una nueva vida con uso ciudadano de alto atractivo turístico.

La Autoridad Portuaria ha confiado a la empresa Talleres Milán la corrección de las diversas patologías que presenta la grúa Babcock & Wilcox, de la que destacan la cabina de madera, la pluma de celosía metálica y la base con perfiles metálicos y uniones formadas por remaches.

Las labores de restauración iniciadas hace escasos días estarán centradas en la aplicación de tratamientos y refuerzos que garanticen el acceso de los futuros visitantes a la cabina que servirá de mirador. Las paredes la cabina desde donde se realizaban las operaciones se encuentra en un estado aceptable, si bien se precisa la sustitución de algunas piezas, mientras que la cubierta, a dos aguas e igualmente realizada en madera, se encuentra en peor estado. Dicha cabina se apoya sobre una estructura de perfiles metálicos de grandes dimensiones.

La escalera, de nueva ejecución, permitirá el acceso a este mirador que, según los plazos acordados, podrá estar abierto al público en cinco meses como resultado de una inversión por parte de la Autoridad Portuaria que supera los 400.000 euros.

Paralelamente, continúan los trabajos sobre la locomotora de la marca alemana Deutz, que fue adquirida por el puerto en 1929 y se empleaba para el movimiento de mercancías especialmente de minerales hasta 1967, cuando dejó de prestar servicios. Podrá ser de igual modo visitada como atractivo turístico en el muelle de Levante una vez acabada las labores de recuperación antes de que acabe el año, según las previsiones facilitadas.