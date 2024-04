Un almeriense, atrapado tres días en Perú: "Increíble, lo nunca visto"

Una experiencia que debería haber sido un encuentro familiar memorable por la alegría de volver a estar juntos y disfrutar de la compañía de los seres queridos, terminó siendo memorable... pero por razones totalmente opuestas.

El viaje terminó convirtiéndose en una pesadilla para el almeriense, Jonatan Ortega Rosales, y otros cientos de pasajeros de partes de toda España y otros países del vuelo UX176 de Air Europa. Lo que comenzó como un viaje de regreso a casa, desde Perú a España, se transformó en un drama de retrasos y falta de respuestas por parte de la aerolínea.

El vuelo, que estaba programado para salir el día 3 de abril a las 10:20 de la mañana desde Lima (Perú), se vio afectado por un incidente. "Despegamos de Lima a las 10:20 horas del miércoles, pero poco después se estrelló un ave en la turbina y estuvimos como 40 minutos sobrevolando, expulsando todo el combustible en el aire para la seguridad en el repostaje. Y, entonces, a los 40 minutos el piloto detectó el fallo" relata Jonatan.

"A las 11 aterrizamos de vuelta en Lima. A los europeos nos reubicaron en un hotel a las 17:00 horas. A los peruanos los discriminaron y dejaron tirados 3 días en el aeropuerto sin agua ni comida" cuenta Jonatan. "Yo sí he estado 2 días en un hotel. El último día nos echaron y lo pasamos en el aeropuerto. No nos han dado ni comida ni agua" añade.

La falta de comunicación por parte de la compañía Air Europa solo consiguió que la frustración de los pasajeros siguiera aumentando. "Nos vendieron que íbamos a volar. Cambiaron 5 veces el horario de salida y 3 veces la puerta de embarque. Nos decían que no sabían si el vuelo era seguro, que les faltaba una autorización para salir. Metían miedo a la gente" expone Jonatan.

Durante el primer día, los pasajeron no obtenían respuestas firmes por parte de la aerolínea. "La primera llega casi a las 24 horas. Venían mecánicos de España en un vuelo" contaba Jonatan. "El segundo día el problema era que faltaban piezas y había que esperar al día siguiente al otro vuelo. Y, luego, les faltaba un permiso para poder probar el avión para que sea seguro".

Según nos ha dejado saber el pasajero almeriense, a Lima solo llega un vuelo al día desde España. Durante esos tres días, seguía llegando un vuelo diariamente, pero llegaba lleno y se iba lleno. Mientras el otro seguía parado en el aeropuerto para poder arreglarlo.

"Fui a ver a la familia de mi pareja, que viven en Perú. Mi mujer cogió Dengue por la picada de un mosquito. A ella no la han podido hospitalizar por falta de camas. No puede viajar y la tengo en un hotel que le estoy pagando hasta que se recupere" asegura el pasajero almeriense.

Mientras, Jonatan también intentaba cambiar el vuelo de regreso de su pareja ya que no podía viajar por la picadura del mosquito. "Dicen que no lo cubre su seguro porque es contagioso según ellos. Le he tenido que pagar el billete de vuelta para el día 14 porque ellos no responden".

Finalmente, tras días de espera, los pasajeros han conseguido regresar a España durante la noche del sábado 6, aterrizando a Madrid y siendo reubicados el domingo en diferentes vuelos para llegar a sus casas.

Jonatan y otros pasajeros del vuelo UX176 de Air Europa están decididos a tomar medidas legales contra la compañía por la manera en la que manejaron la situación. "De las 10 de la mañana del miércoles, llego a casa, a Barcelona, a las 10 del domingo. Increíble, lo nunca visto" concluye Jonatan.