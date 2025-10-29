Una almeriense en el crucero del Nilo: "Nos sacaron por las ventanas y luego el barco explosionó"

El incendio de un crucero en el río Nilo ha truncado las vacaciones de doce almerienses que apenas acaban de comenzar su viaje por Egipto y que han vivido una situación que seguro que no podrán olvidar jamás. Eran las 18:30 horas (las 16:30 en España) de este martes cuando el fuego comenzó a consumir la estructura del barco, sobresaltando a los más de 200 pasajeros.

Una almeriense que viajaba en el 'Empress' ha relatado a Diario de Almería cómo vivieron el incendio y las horas posteriores. "La mayoría de la gente estaba en la cubierta porque justo antes se había celebrado una especie de fiesta del té, pero nosotros estábamos en nuestro camarote", cuenta. El fuego se originó en la zona de cocinas pero pronto comenzó a expandirse por todo el barco.

Ellos fueron desalojados a través de las ventanas de la embarcación, que en este tipo de cruceros suelen ser amplios ventanales. "El barco se desalojó como buenamente se pudo; todo el mundo acudió de inmediato a ayudarnos", explica. "La verdad es que el incendio era espectacular, como se puede ver en las fotos y videos, y ya una vez que estábamos en tierra, el barco explosionó", relata.

En su caso pudieron salvar algunas pertenencias, aunque la mayoría de los pasajeros han perdido todo lo que llevaban a bordo. "Por inercia, cogí la mochila antes de saltar por la ventana, así que tenemos los pasaportes y algunas cosas", cuenta esta almeriense.

Ahora todos ellos están alojados en un hotel de Luxor, donde aseguran que han recibido un trato inmejorable y el turoperador les ha ofrecido todo tipo de alternativas: volver a España o continuar el viaje por Egipto. "Lo hemos estado pensando unas horas y finalmente hemos decidido que vamos a continuar el viaje; nos dan algo de ropa y dinero en efectivo", asegura.

Fotografía de uno de los destinos que dbía visitar el crucero por Egipto. / Victor Visiedo

El día del incendio era la segunda jornada de un viaje que comenzó en Luxor y que debía llevarles en el crucero hasta Asuán, donde después cogerían un avión hasta El Cairo para visitar las pirámides de Guiza. "Estamos muy bien, se han portado de maravilla con nosotros, así que esperamos continuar y esperamos que ya todo vaya fantástico", concluye.

El crucero se incendió cerca de la ciudad de Esna (Egipto)

El incendio que ha calcinado por completo el crucero que navegaba por el río Nilo se produjo cerca de la ciudad de Esna (Egipto).

Según la agencia Nova, las fuerzas de seguridad y defensa civil de la Gobernación de Luxor evacuaron con éxito a aproximadamente 220 personas de diversas nacionalidades del crucero 'Empress', en llamas, en el Nilo, cerca del municipio de Asfun Al-Mata'na, en Esna.

Según esa misma fuente, "ningún pasajero resultó herido ni muerto", mientras que "tres tripulantes fueron trasladados al hospital".