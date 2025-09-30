"¿Robo o extorsión?" Cómo Antonio Campos encontró un final trágico en su coche

Atado, con múltiples golpes y dentro del maletero de su coche. Así fue encontrado ayer el cuerpo sin vida de Antonio Campos, el vecino de Berja de 54 años cuya desaparición había encendido las alarmas desde el sábado por la noche. El hallazgo se produjo de madrugada en la calle Mirasol de El Ejido, a pocos kilómetros de su domicilio.

Lugar donde se ha encontrado el automóvil de Antonio Campos. / BERJA DIGITAL

La Guardia Civil investiga el caso como un homicidio. El vehículo, un Volkswagen Passat blanco, tuvo que ser forzado para poder acceder al cadáver, lo que refuerza la hipótesis de que fue ocultado deliberadamente. Agentes del equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Almería trabajan para reconstruir las últimas horas de Campos, analizando grabaciones de cámaras de seguridad, conexiones telefónicas y el entorno de la víctima.

El funcionario e historiador, muy conocido en Berja y en todo el Poniente almeriense por sus investigaciones y conferencias, no había dado señales de vida desde las 21:00 del sábado, cuando fue visto por última vez a bordo de su coche. Su familia denunció la desaparición al no lograr contactar con él, lo que activó un dispositivo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de su vehículo en una zona industrial de El Ejido.

La autopsia será clave para determinar la causa exacta y el momento de la muerte. La Guardia Civil mantiene la máxima reserva sobre los detalles de la investigación para no comprometer el avance de las pesquisas. La colaboración ciudadana sigue siendo fundamental para aportar cualquier indicio sobre los movimientos del historiador antes de su desaparición.

Posible robo o extorsión, entre las hipótesis

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha reconocido que el crimen de Antonio Campos deja “una sensación de mucha inseguridad” en el municipio y ha reclamado que se esclarezca cuanto antes. El regidor se desplazó hasta el lugar donde apareció el cuerpo, dentro del maletero de su coche en San Agustín (El Ejido), y confía en que los datos recopilados por la Guardia Civil conduzcan pronto a los autores.

Sobre el posible móvil, Lupión ha admitido que “son todo conjeturas de si puede ser un robo, si puede ser una extorsión, no sabemos”, aunque ha subrayado que la víctima era un hombre “muy ordenado, solidario y sin enemigos conocidos”. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por su “trágica muerte”, que ha conmocionado a toda la ciudadanía.

El automóvil debe aportar pruebas decisivas

Los investigadores centran también su atención en el coche de Campos, que podría contener pruebas decisivas para esclarecer los hechos. El hallazgo del maletero bloqueado y la necesidad de forzarlo para extraer el cuerpo sugieren que los responsables planearon ocultar el crimen con intención. La zona industrial donde fue localizado el vehículo está siendo inspeccionada en busca de posibles testigos, y se revisan todas las cámaras de seguridad próximas para reconstruir el recorrido de la víctima.

Más allá del impacto policial, la noticia ha causado un profundo dolor en la comunidad. Antonio Campos Reyes no solo era funcionario del Ayuntamiento de Berja, sino un historiador y divulgador reconocido en toda la comarca. Su labor en investigación local, publicaciones en revistas especializadas, conferencias y su trabajo en heráldica, como el diseño del escudo de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Desamparados de Níjar, lo convirtieron en una figura clave de la cultura y memoria histórica de la provincia.

Vecinos, compañeros y miembros de asociaciones culturales expresaron su consternación por la pérdida de un hombre cuya pasión por la historia y el patrimonio local había dejado una huella imborrable. La violencia del crimen y la brutalidad del hallazgo han sacudido la tranquilidad del Poniente almeriense, que ahora sigue con atención el avance de la investigación y la búsqueda de justicia por la muerte de Antonio Campos.

Luto en la cultura almeriense

La muerte de Antonio Campos Reyes ha provocado un profundo luto en Berja y toda la provincia de Almería. Funcionarios, asociaciones culturales, cofradías y ciudadanos han expresado su dolor por la pérdida de un historiador, funcionario y devoto cuya labor fue clave para la vida social y cultural de su municipio. Administraciones locales y redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia, repulsa a la violencia y reconocimiento de su legado, evidenciando la huella imborrable que deja en múltiples ámbitos de la provincia.

Campos Reyes, director del Centro Virgitano de Estudios Históricos y activo miembro de distintas hermandades, era conocido por su defensa del patrimonio local, su labor cultural y su implicación en la historia y las tradiciones religiosas de Berja y la comarca del Poniente. Las cofradías y asociaciones destacan su compromiso como Hermano Mayor de la Virgen de Gádor, vestidor y pregonero de imágenes religiosas, y su trabajo como técnico de Turismo y Cultura, mostrando que su fallecimiento representa una pérdida irreparable para la comunidad histórica, patrimonial y cofrade de la provincia.