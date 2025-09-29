Trágico desenlace de la desaparición en Berja: Antonio Campos es hallado muerto con signos de violencia

Una terrible noticia sacude a la localidad de Berja tras confirmarse el peor de los desenlaces en la búsqueda de Antonio Campos, el vecino de 54 años que se encontraba desaparecido desde el pasado sábado. El cuerpo sin vida del hombre ha sido hallado durante la madrugada del domingo en la barriada de San Agustín, dentro del término municipal de El Ejido, y presenta evidentes signos de violencia, lo que inmediatamente ha derivado el caso a una investigación por homicidio.

El impacto de la noticia se extiende más allá de su municipio natal, ya que Antonio Campos no solo era un funcionario en el Ayuntamiento de El Ejido, sino también un historiador muy conocido y respetado en toda la comarca del Poniente almeriense por sus estudios e investigaciones. Su labor cultural y su faceta profesional hacen que su violenta pérdida sea sentida con especial pesar en los círculos historiográficos y culturales de la provincia.

La alarma por la ausencia de Antonio Campos saltó cuando la familia denunció su desaparición al no recibir ninguna comunicación de él desde las 21:00 horas del sábado. El hombre fue visto por última vez ese día a bordo de su vehículo, un Volkswagen Passat de color blanco, con la matrícula 2849 JGY, momento desde el cual se perdió todo rastro. Según las primeras informaciones recabadas, Campos se disponía a realizar un viaje, aunque nunca llegó a su destino previsto, lo que desencadenó la angustiosa búsqueda inicial.

La investigación policial avanza con sigilo

El hallazgo del cuerpo en una zona de El Ejido, a escasos kilómetros de su municipio de residencia, intensifica las preguntas sobre lo que pudo sucederle desde que abandonó Berja. Las autoridades han confirmado los indicios de criminalidad, lo que transforma una operación de búsqueda en una compleja investigación por asesinato. El equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación trabaja sin descanso para reconstruir las horas previas al fatal desenlace, con el objetivo de determinar el móvil del crimen y detener a los implicados.

Los agentes están analizando ahora el entorno del fallecido, sus últimos movimientos y cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre las causas y la autoría de su violenta muerte. La presencia de signos de violencia subraya la naturaleza grave del suceso, y se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta del fallecimiento y la data de la muerte. La colaboración ciudadana, que había sido solicitada por la familia, resulta crucial en estos primeros momentos para aportar cualquier pista sobre su paradero.

Las pesquisas se centran también en el vehículo de la víctima, el Volkswagen Passat, que podría contener pruebas decisivas para la resolución del caso, y se rastrean las grabaciones de seguridad de la zona y las conexiones telefónicas de Campos.

Los vecinos y compañeros de trabajo de Berja expresan su incredulidad ante la pérdida de un hombre muy conocido y apreciado en la localidad, cuya vida ha sido truncada de forma tan brutal y repentina. Los detalles sobre el hallazgo exacto del cadáver se mantienen en reserva, lo que forma parte de la estrategia policial para garantizar el éxito de la investigación. El Ayuntamiento de Berja y otras instituciones locales han manifestado su pesar y han ofrecido su apoyo a los familiares y amigos de Antonio Campos en estos momentos tan difíciles.

La tragedia golpea al Poniente almeriense, y la sociedad exige una respuesta rápida y contundente a este acto violento. La búsqueda de justicia se convierte ahora en la prioridad de las fuerzas de seguridad, que continúan tomando declaraciones y contrastando la información. La comarca de la Alpujarra y el municipio de Berja guardan luto a la espera de que el caso se resuelva y se aclaren los motivos detrás de este crimen que rompe la tranquilidad de la zona.