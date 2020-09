El curso arranca en al UAL con más alumnos que el pasado y clases semipresenciales

Después de haberse iniciado el pasado día 1 de septiembre el curso en las escuelas infantiles, mañana día 10 es el turno de los colegios y el día 14 arranca el curso tanto para los estudiantes de los institutos de Secundaria, Bachillerato y FP, como para los estudiantes universitarios. Y coincide además el regreso de los alumnos al campus con el inicio de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad que en esta ocasión acogerá la Biblioteca de la UAL.

En el Campus de La Cañada está todo preparado para arrancar una nueva aventura con un número total de alumnos que si que aún se haya cerrado el plazo de matricula ya supera al censo del año anterior en más de 14.000 estudiantes. Para este año marcado por la pandemia de la COVID-19 y después de seis meses desde que se suspendieron las clases presenciales en todas las titulaciones, incluso en los másteres y programas de doctorado, el equipo de gobierno de la Universidad de Almería ha preparado un completo protocolo que recoge desde las medidas de prevención, seguridad e higiene a adoptar en todos los ámbitos del campus, hasta dos escenarios distintos (Plan A y Plan B) para una docencia semipresencial y para una docencia íntegramente online. Todo dependerá de la evolución de los contagios y de las decisiones que adopten en las próximas semanas las autoridades sanitarias.

El mismo día que arranca el curso académico, el lunes 14 de septiembre, todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, personal de administración y servicios e investigadores, están llamados a someterse a los test serológicos que va a realizar al Consejería de Salud como medida de prevención de contagios

Así lo ha explicado el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, en una rueda de prensa virtual después del Consejo de Gobierno en el que se han aprobado una serie de medidas tras las últimas recomendaciones que ha realizado el Ministerio y que se han tenido que incorporar a las que ya se habían adoptado en reuniones anteriores durante los meses de julio y agosto. Destacan este protocolo medidas de protección, limitación de contactos y reducción de aforos, medidas de limpieza y desinfección, gestión de casos si hubiera algún positivo entre los integrantes de la comunidad universitaria...

Rodríguez insiste en que “en la Universidad de Almería no se improvisa, pues llevamos muchos meses programando el inicio de este nuevo curso que arranca con las máximas medidas de seguridad y con las máximas garantías de docencia para todo el alumnado, así como en la eficiencia de los servicios”. En este sentido, ha anunciado que se ha hecho un grandísimo esfuerzo para digitalizar todas las aulas con el objetivo de que los alumnos puedan seguir las clases de forma presencial y al mismo tiempo virtual, lo que deja en manos del alumnado la opción de acudir al campus o de visualizar en formato online las lecciones diarias de los profesores, con la posibilidad incluso de poder grabar cada jornada y de poder participar, preguntar o interactuar en directo aunque no se esté presente.

Modadlidad presencial y virtual

El curso se inicia el próximo lunes día 14 de septiembre y se ha establecido un abanico para la modalidad presencial y online que va desde el 75% al 25% dependiendo de cada asignatura y atendiendo principalmente a sus características y circunstancias. El rector ha explicado que serán los docentes los que marquen las directrices en cada asignatura según las necesidades. Y en caso de un elevado número de alumnos en la modalidad presencial se podrán establecer incluso turnos para la asistencia.

También se inician las prácticas en empresas y, en principio, comenzará con normalidad tal y como se han estado desarrollando en los últimos años.

Ayudas para los estudiantes

El rector ha destacado el refuerzo en la formación que se ha llevado a cabo en la plantilla de docentes en metodologías virtuales y ha anunciado que en los próximos días se reactivará de nuevo una línea de ayudas de préstamo de portátiles y dispositivos electrónicos para aquellos alumnos que lo necesiten para poder seguir de una forma adecuada las clases. Otra línea de ayudas extraordinarias para los estudiantes que estén confinados, en las que colabora también el Consejo Social de la Universidad y el Consejo de Estudiantes y que ascienden a una cuantía de 400 euros, así como ayudas propias de la UAL para transporte, alojamiento y mantenimiento destinadas a familias en situación desfavorable.

Según Carmelo Rodríguez, el coste del curso marcado por la COVID-19 se ha llevado ya más de medio millón de euros y el gasto futuro dependerá de la evolución de la pandemia. Por el momento gran parte de las instalaciones deportivas seguirán cerradas, como ha confirmado el rector.

Erasmus

Los primeros estudiantes Erasmus ya han empezado a llegar a la ciudad de Almería procedentes de muy diferentes países y la UAL está aplicando los protocolos internacionales correspondientes. El rector ha indicado que “no se prevé una bajada de Erasmus debido a la situación de la pandemia y que se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias y marcadas por el Ministerio de Sanidad al respecto”.

Sobre el acto de apertura del curso académico, Rodríguez insiste en que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto más allá de fijar la fecha para el próximo día 2 de octubre. Será sobre la marcha y de acuerdo a la evolución de la pandemia cuando se decida realizar la celebración aunque sea con aforo reducido, incluso se baraja la posibilidad de que sea al aire libre, o por el contrario, suspenderla para minimizar los riesgos.