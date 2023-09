El curso arranca en el colegio de Enix y Felix con siete maestros menos

La alegría por la reapertura (36 años después de su cierre) del colegio de Enix, que junto con el colegio de Felix pasan a formar el denominado Colegio Público Rural San Roque, se ha tornado en preocupación para las familias y para los propios docentes del centro. A escasos tres días para que arranque el curso escolar, que será histórico en estos dos municipios de la provincia de Almería, la falta de maestros ha empañado las celebraciones.

Según ha trasladado a Diario de Almería Isabel M. León, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) Bérchul, “las familias queremos denunciar la situación en la que se encuentra nuestro centro al que únicamente hay asignadas tres maestras para el inicio de las clases”. León explica que las tres docentes, si la Junta no adjudica las vacantes, “tendrán que repartirse entre las dos localidades, es decir las dos sedes que conforman el Colegio Público Rural San Roque (Enix y Felix) para el alumnado que hay escolarizado en los distintos niveles educativos, desde Infantil de 3 años hasta los estudiantes de 14 años. En total 59 alumnos, y no 44 como ha señalado la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo”. Recalca que “entre los matriculados hay niños muy pequeños que entran por primera vez al colegio y hay que estar muy pendientes de ellos”, algo que cree que no será posible si no se pone solución urgente.

Isabel M. León, presidenta de la AMPA Berchul “Queremos que se cubra el 100% de las plazas en nuestro colegio; exigimos que el curso se inicie con todas las garantías y recursos”

Desde la AMPA sentencian que “la situación es inadmisible”, por lo que a través de un escrito que han enviado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ruegan que se ponga “solución de forma inmediata”. Así se lo han hecho ver a los responsables de la Delegación de Almería, entre ellos el delegado territorial Francisco Alonso y el jefe de Planificación, con quienes se han reunido esta misma mañana tras mantener un encuentro con la dirección del centro a primera hora para tratar la situación. El objetivo de esta lucha no es otro, como señala la presidenta de la AMPA, "que no tengamos que llegar al próximo lunes día 11 de septiembre, cuando arranca el curso escolar, sin el número de docentes necesario para atender al alumnado como se merece”.

Alicia Cox, miembro de la AMPA “Los padres y madres hemos confiado en la Delegación de Educación en todo momento pero nos ha fallado; estaban advertidos del problema desde el mes de abril y no han hecho sus deberes”

En total son diez los docentes que deberían de atender las dos sedes que componen el Colegio Público Rural San Roque, según la trasladado a Diario de Almería la Asociación de Madres y Padre Bérchul, y son siete las vacantes, según datos facilitados por la propia AMPA a las 14:00 horas del día 8 de septiembre de 2023. No obstante, desde la administración autonómica señalan que el problema está ya en vías de resolución.

Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta Desde la Dirección General y desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo señalan que se está trabajando para que el lunes, coincidiendo con el inicio de curso, este asunto esté solucionado.

Según ha podido saber este periódico, a última hora de hoy (14:00 horas) fue cuando la Delegación Territorial recibió el listado de los docentes interinos, momento en el que ha comenzado comenzó la ronda de llamadas para cubrir dichas vacantes. La AMPA confía en que "el lunes cumplan su palabra y vengan todos los maestros", como ha destacado Olga Arán, una de las madres de alumnos afectadas por la situación.