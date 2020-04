El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha de forma inminente un plan de reactivación económica y social de la ciudad, que contiene un total de 20 medidas y movilizará 63 millones de euros, según ha avanzado este mediodía en una comparecencia telemática el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Se trata, en palabras del primer edil de la ciudad, del "plan económico y social de mayor calado emprendido jamas por el Ayuntamiento". El objetivo es "facilitar y acelerar el regreso de los almerienses a la normalidad".

Se trata de una batería de medidas sociales, económicas, tributarias, de fomento del empleo, de apoyo a empresas, fomento del turismo y la cultura y contratación de obra pública. Todas ellas se aglutinan bajo la denominación 'Reactiva 20'

La primera de las medidas anunciada por Fernández-Pacheco, una "medida sin precedentes", según ha asegurado, beneficiará directamente a autónomos y pequeñas empresas que se hayan visto obligados a cerrar a consecuencia de la pandemia. El Ayuntamiento creará un fondo de un millón de euros "para que empresas, pymes y autónomos con domicilio social y local en la ciudad puedan volver a levantar la persiana", ha anunciado el regidor. "Es una medida estratégica no solo por su gran alcance económico, sino por el carácter de agilidad que queremos darle, porque si el dinero no llega a tiempo, no vale, y como queremos que valga, haremos que esté en el bolsillo de los almerienses que lo soliciten lo mas rápido posible".

En el ámbito social se ha previsto también una importante aportación de medios y de fondos. Se destinarán 600.000 euros para ayuda social de emergencia a personas vulnerables de la que se podrán beneficiar unas 1000 familias, que comenzará a entregarse la próxima semana.

Entre las medidas fiscales que se pondrán en marcha, que se sumarán a las ya en vigor, el consistorio ampliará a tres meses el periodo de pago voluntario de muchos impuestos i tasas, como el IBI, vehículos, vados, tasas... y, además, según el alcalde, "vamos a devolver el importe íntegro de las tasas de ocupación de vía pública mientras la actividad no pueda desarrollarse". Además tanto el IBI como las tasas de basura se podrán aplazar hasta diciembre.

El plan avanzado hoy contempla también acciones para el fomento del empleo y la formación, así como acciones promocionales para apoyar varios sectores, especialmente el turístico, con especial atención a la hostelería de la ciudad; así como el cultural.

(habrá ampliación)