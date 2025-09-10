Así bailan los narcos a la Guardia Civil en las playas del parque natural Cabo de Gata-Níjar

Las playas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar siguen siendo escenario habitual de desplazamientos y fondeos de planeadoras y semirrígidas de alta velocidad, del tipo ‘go fast’, que se dedican al triple negocio del narcotráfico, petaqueo e inmigración irregular. Este lunes por la tarde se vivió un nuevo episodio de avistamiento masivo de narcolanchas en Agua Amarga que puso de manifiesto la imposibilidad de la Guardia Civil para combatirlas en alta mar. En la imagen se aprecian como al menos cinco planeadoras bailan a la patrullera del Servicio Marítimo en su tránsito en dirección a la cala del Plomo.

Sobre las siete de la tarde fueron alertados el Instituto Armado y la Policía Local de Níjar de la presencia de narcolanchas, pero con los medios que disponen es misión imposible interceptar una embarcación de tres y cuatro motores de 300 caballos y 14 metros de eslora que vuela a 60 nudos. Mientras la patrullera de Guardia Civil intenta cortar el paso, las planeadoras la esquivan por los dos flancos y continúan su camino con total impunidad. Es la batalla de David contra Goliat porque las mafias cuentan con embarcaciones de última generación equipadas con tecnología satelital y sus pilotos se han ido profesionalizando y cada día son más violentos.

El estrangulamiento y presión policial que sufre la actividad de estas mafias en el Estrecho está desplazando las estructuras operativas y logísticas hacia el mar de Alborán y las playas de Almería, sobre todo a las calas de un parque natural que, por su orografía y difícil acceso, se ha convertido en testigo directo del fenómeno delictivo al alza que más preocupa: el petaqueo. Las incautaciones de hachís han caído al mínimo histórico en el último ejercicio, pero las petacas se multiplican y han invadido la costa almeriense y también ha crecido el desembarco de inmigrantes irregulares.

Narcolanchas al cobijo del temporal, algunas incendiadas en la orilla tras completar alijos o persecuciones, y garrafas con residuos de combustible se han convertido en una huella de las redes delictivas cada día más presente en la costa de Almería. El litoral de la provincia se ha convertido en un punto estratégico para el avituallamiento y fondeo de estas potentes planeadoras. En las calas y playas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, a menos de un kilómetro del litoral, se suelen agrupan para poder cobijarse del temporal y adversas condiciones meteorológicas que sufren en alta mar.

La situación no es inédita y se remonta años atrás, con avistamientos masivos el pasado invierno en Genoveses o Las Negras, pero la actividad se ha venido incrementando y en lo que va de año se han convertido en una imagen ya habitual de la costa nijareña, fondeando en sus icónicos enclaves o perseguidas por las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Las petacas de combustible, garrafas blancas de 25 litros con restos de combustible, también invaden las paradisiacas playas del primer parque marítimo-terrestre de Andalucía con el consiguiente daño ambiental para su conservación y perjuicio a la proyección turística.

La persecución de las narcolanchas es también habitual y cada vez más peligrosa como la que se vivió este verano en la cala del Bergantín en la que un narco cayó al mar y los otros dos tripulantes se cambiaron de neumática dejando sin gobierno durante varias millas la de la embestida, lo que puso en peligro la integridad del resto de embarcaciones de recreo de esta zona hasta que fue interceptada por la patrullera. Días antes había grabada por los vecinos de Las Negras otra ‘caza’, en esta ocasión sin éxito, de varias planeadoras frente a sus casas y la Guardia Civil también confirmaba otra persecución de semirrígidas entre Aguamarga y faro de Punta de la Polacra.