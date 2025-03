La costa nijareña: del asedio pirata al refugio de los petaqueros y narcos

En esta batalla desigual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra las mafias, agentes sobre el terreno reconocen a este periódico las dificultades, sobre todo por la limitación de medios y personal, para plantarle cara a las organizaciones delictivas: “No hay forma de pararlas, no podemos abordar una narcolancha de tres y cuatro motores. Las movemos de una cala a otra, pero es imposible cogerla si no se avería o se queda sin gasolina e hacer nada”, afirma uno de los guardias civiles. Otro de los aspectos que preocupan a los agentes es que las redes cuentan con pilotos cada vez profesionales y temerarios a los que no importa poner su vida en riesgo ni la de los demás. Los sindicatos y asociaciones policiales consideran que siguen “infradotados” y exigen mayores inversiones y medios para plantar cara a organizaciones que tienen planeadoras de última generación y tecnología de vanguardia como drones para blindarse y eludir la seguridad. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han criticado el riesgo que asumen los agentes cuando se realizan traslados de petacas en vehículos que no están adaptados para portar mercancías peligrosas como ocurrió en febrero cuando en una furgoneta camuflada sin ventilación específica se llevaron al menos 13 garrafas -algunas no estaban vacías- hasta el depósito del Ayuntamiento de Pulpí en la avenida de la Estrella de San Juan de los Terreros. Es otro ejemplo de las limitaciones que encuentran los agentes cuando hacen frente a la actividad de las mafias. En este sentido, desde la AUGC también reclaman al Ministerio del Interior que Almería sea declarada Zona de Especial Singularidad, lo que sería determinante para contar con más recursos por tierra, mar y aire en lugar de los refuerzos que se realizan de forma puntual.