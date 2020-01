La ‘Providencia’ llega cada jueves a las Hermanitas

El Banco de Alimentos de Almería no entiende de convicciones religiosas, culturales o identitarias. Toda aquella asociación que cumpla los requisitos legales puede solicitar la ayuda de la entidad, que supera los 180 colectivos a los que asiste. Uno de los más veteranos, pues el propio Juan Azorín comenzó a ayudarlas desde los orígenes, lo constituyen las monjas del ‘Hogar Santa Teresa de Jornet, Hermanitas de Ancianos Desamparados’, una congregación fundada en 1873 y que cuenta con una gran residencia de ancianos en El Alquián, que atiende actualmente a 135 personas. “Para nosotros la aportación que recibimos periódicamente del Banco de Alimentos lo es casi todo, es una gran ayuda para que podamos seguir adelante”, reconoce Sor Manuela, máxima responsable de esta residencia en la que subraya que “cada residente tiene unas circunstancias y unos recursos, y cada cual aporta lo que puede, y si no puede, pues no aporta nada, nosotros los miramos y atendemos por igual”. En el fondo, esta actitud desprendida e igualitaria es también la que rige el funcionamiento del Banco de Alimentos, que suministra comida a colectivos que atienden no ya a cientos de personas, como es el caso de la residencia de ancianos, sino incluso a miles.

La residencia de las ‘Hermanitas’ sale adelante gracias al trabajo de solo seis hermanas, además del personal especializado con el que cuenta la congregación. La media de edad de los residentes es muy elevada, contando la más veterana con 102 años.

Pero la caridad cuesta, claro, y como advierte Sor Manuela “si no fuera por el Banco de Alimentos, recursos que ahora se destinan a personal y a otros muchos gastos habría que destinarlos a la comida, y no se podría sustentar”. Además del Banco, al que acuden cada jueves para recibir fruta o verdura amén del resto de entregas durante el año, la residencia también recibe a diario alimentos procedentes de una conocida firma de supermercados. “Yo siempre digo que nunca debemos dejar de atender a los necesitados por falta de medios, y lo cierto es que siempre la Providencia termina ayudándonos”, resume Sor Manuela.

En la zona del Levante esa ‘providencia’ tiene nombre masculino y origen ecuatoriano. Mario Vázquez está al frente de una asociación con sede en Vera y desde la que se coordina ayuda que va directamente a 1.378 familias. “Eso supone en torno a 5.300 personas que ayudamos directamente en la comarca del Levante”, explica. La asociación se llama Amazonas HUDEA y fue fundada prácticamente a la vez que el propio Banco de Alimentos, en el año 2001. “Para mí ser voluntario es algo muy grande y creo que todo el mundo debería probarlo. Todo el tiempo que tú entregas a recoger, empaquetar, clasificar o repartir alimentos a las familias queda recompensado con la sonrisa de aquellos que la reciben, con su gratitud sincera”, subraya Mario Vázquez, quien reconoce que hay un aspecto de este tipo de voluntariado que le seduce especialmente: “la ayuda que llega a las familias que la necesitan la reciben directamente, sin tener que dar demasiadas vueltas”.