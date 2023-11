Los bomberos de Almería ‘incendian’ Puerta Purchena en una sonora protesta

Al grito de “dignidad” y con el eslogan principal de “bomberos, quemados”, la plantilla del Parque de Extinción de Incendios de Almería ha protagonizado una sonora protesta en medio de la céntrica Puerta Purchena, en la que han reclamado al alcaldesa de la capital la mejora de sus condiciones laborales, tanto en lo relativo a los recursos materiales y formación como a los salarios, congelados desde hace 15 años.

Ataviados con sus trajes y cascos, pese a la advertencia del Consistorio de que iban a ser sancionados si empleaban los uniformes, Epis o cualquier otro elemento distintivo, los bomberos emprendía una marcha a pie a las nueve de la mañana desde el Parque de Extinción de Incendios para hacer valer en Puerta Purchena los “derechos” que reclaman bajo carteles en los que podía leerse consignas tales como “sin inversión, no se puede dar un servicio de calidad al ciudadano” o, en referencia a María Vázquez, “el tercer mejor sueldo de alcaldía en Andalucía. Porque yo lo valgo, pero los bomberos no”.

Haciendo sonar bocinas y petardos, prácticamente la totalidad de la plantilla (89 de 92 trabajadores), los bomberos han hecho lectura de un manifiesto en el que reclaman a la alcaldesa el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la regidora incorporó al discurso ofrecido con motivo del día del Patrón de los Bomberos. “No tiene ni palabra ni compromiso..., nos ignora, negando que la ciudad de Almería pueda tener un servicio digno”.

Las instalaciones, según han denunciado, son arcaicas (desde las personales como las duchas hasta las utilitarias como la centralita para la atención a los ciudadanos), y las nóminas siguen congeladas cuando, como recuerdan, existen convenios de colaboración que aportan ingresos a las arcas públicas si bien no son han sido aún revertidos en la mejora del Parque –hay una licitación en marcha para su remodelación–, y en cursos de formación especializada.

Han sido varias las intentonas de resolver, puertas a dentro, el malestar de la plantilla, si bien infructuosas y acusan a Vázquez, en este manifiesto, de “no sentarse a buscar soluciones”. Es más, la notificación por escrito del área de Función Pública y Seguridad recordando el código de conducta y la posible apertura de expedientes disciplinarios ante el empleo de la uniformidad en la manifestación, ha terminado por quemar aún más los ánimos por “falta de empatía” y de “gestión frente a la crisis”.

"No somos perfectos, errar es humano, pero no se podrá decir que no hemos estado ahí en los peores momentos, salvando vidas en incendios, accidentes de tráfico, de montaña, saneando fachadas, árboles, apagando vertederos y cañaverales al calor del verano... Hemos rescatado perros, gatos, cabras, caballos, abejas..., de todo", han hecho valer en su manifiesto los bomberos de Almería, quienes recuerdan también el "régimen de guardias de 72 horas que nos alejaba de nuestras familias" durante la crisis del coronavirus.

"Podrán obligarnos a ducharnos con un tubo de metal oxidado, a no disponer de la formación profesional que merecernos, a disponer de equipos de trabajo dignos , a tener unas condiciones laborales insuficientes, pero nunca nos podrán negar el estar hoy aquí reivindicando nuestros derechos como bomberos", concluye la declaración a la que los manifestantes pusieron, de punto final, el grito unísono de "dignidad".