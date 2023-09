Los bomberos de Almería, QUEMADOS

Llevan quince años con la misma nómina y los ánimos en el Parque del Servicio de Extinción de Bomberos de Almería están que arden. Los bomberos han tomado la iniciativa y han acordado alzar sus reivindicaciones ante el Ayuntamiento de la capital con protestas que piensan mantener si antes no se formaliza un acuerdo que incluya, además de una mejora salarial, la dotación de personal y equipos para, como aseguran, poder “seguir dando el mejor de los servicios a los almerienses”.

Prácticamente la totalidad de la plantilla del Parque, compuesta por 92 bomberos –incluidos oficiales y mandos–, se ha reunido en asamblea. Los que no han podido asistir personalmente, lo han hecho a través de Zoom y quien no pudo emplear tampoco esta plataforma, ha rubricado el malestar generalizado y los acuerdos allí adoptados a causa, principalmente, de unas nóminas que se encuentran, según explican, por debajo de la media andaluza. Detallan que los bomberos de Almería son los segundos peor pagados de toda la Comunidad. Solo en Cádiz los salarios son inferiores, si bien allí el servicio lo gestiona un consorcio. En Granada, por ejemplo, la diferencia de la nómina mensual puede llegar a los 700 euros. “La señora alcaldesa es segunda mejor pagada de toda Andalucía”, a lo que añaden al caldo del descontento el cierre anual de las cuentas municipales con superávit desde hace años.A diferencia de la Policía Local, el Ayuntamiento no les computa los turnos de noche ni los festivos, sino que reciben un “mocho” por estas horas que también, según inciden, se les reconoce a otros funcionarios de la Casa por lo que tienen esa sensación de agravio comparativo. “No tenemos todos los derechos, pero sí todas las obligaciones”, comenta César Pastoriza, uno de los diez portavoces del Parque.

Aseguran que cogen horas voluntarias en verano para poder elevar sus sueldos y contemplan, además, que el Consorcio con Gérgal para dar servicio desde 2008 a los pequeños municipios de la provincia, no les reporta nada de los 800.000 euros que Diputación abona anualmente al Ayuntamiento. Tampoco en medios materiales, formación o en el aumento de plantilla.

“Son quince años de dejadez y, pese al gran compañerismo y la gran calidad humana existente en el servicio, estamos perdiendo la ilusión”, lamentan, sobre todo, porque se sienten “ninguneados” y ese ha sido la mecha que ha prendido la convocatoria de la asamblea, “nada político, nada de sindicatos, sino del colectivo de Bomberos, con todas sus letras, porque lo que nos une es la vocación de prestar una buena atención al ciudadano”.

Según explican, las dos reuniones de los representantes sindicales con el Ayuntamiento “fueron suspendidas de manera unilateral”, de ahí la asamblea que ha se cerrado con un escrito que entregarán a los sindicatos para que, a su vez, hagan llegar sus reivindicaciones al equipo de gobierno. “Y si no hay reunión, empezaremos con las manifestaciones y protestas”, advierten.