Hay quien dice que después de un gran apagón, como el que sufrió Nueva York en 1965, o en la situación de confinamiento que vive el mundo en estos inciertos días, cuando la distancia social obligatoria conlleva irremediablemente acercamiento bajo el mismo techo, se produce un ‘baby boom’ al cabo de nueve meses.

Tan osada aseveración, imposible de corroborar hasta que no arranque el 2021… ¿es una leyenda urbana o tiene visos de realidad? Opiniones hay para todos los gustos y son muchos los expertos que lo niegan, aportando no pocas razones que parecen lógicas: aumento de preocupación y estrés, incertidumbre económica... Sin embargo, algunos datos que están registrando farmacias almerienses en estos días nos invitan a dudar más si cabe. Un ejemplo: en la botica ejidense del licenciado José Manuel García la venta de tests de embarazo se ha multiplicado exponencialmente durante el mes de marzo, mientras que la de preservativos, como sucede en prácticamente todo el mundo, ha descendido. Si estaremos, o no, ante la ‘generación Covid-19’ lo comprobaremos en unos meses.

“Estamos vendiendo en un día lo que normalmente se vende en una semana, es un fenómeno que nos está sorprendiendo, porque es un producto que no es muy habitual dispensarlo y ahora nos lo están pidiendo a diario”, asegura sobre las pruebas de embarazo el farmacéutico Gabriel López, del reseñado establecimiento ubicado en la comarca del Poniente. Muchos de los compradores de estas pruebas, y parece lógico atendiendo a las muchas nacionalidades representadas en esta zona de Almería, son inmigrantes, según apunta el farmacéutico.

“En enero vendimos cinco y en febrero dos, mientras que en marzo han sido 16 tests”

López aporta datos para apoyar su relato: “de una de las tres marcas que tenemos, despachamos cinco tests en enero y dos en febrero, mientras que en marzo hemos vendido 16”. En cambio, la venta de preservativos, que ya de por sí no es especialmente importante en esta farmacia, ha caído casi totalmente desde que comenzó esta situación. La ausencia de oportunidad para encuentros esporádicos o nuevas relaciones seguramente esté detrás de esta caída.

La situación de confinamiento no tiene por qué llevar aparejado un aumento de las relaciones de pareja, precisamente por el contrapeso importante que ejerce la reseñada preocupación e incertidumbre, y en muchos casos el miedo y la tristeza de esta coyuntura. En muchos casos sí ocurrirá, pero lógicamente no en todos.

Lo que sí es irrefutable es que el consumo de pornografía por internet ha experimentado un subidón en estas tres semanas, de más del 60% en el caso de una de las webs más populares –Pornhub–, que ha hecho públicos estos datos recientemente. La relación directa de esto con practicar más sexo tampoco está demostrada, aunque puede pensarse que todo ayuda. “Yo estoy para vender y no para analizar el comportamiento de las personas –prosigue el farmacéutico ejidense– pero sí creo que el hecho de que se haya disparado esta venta en la farmacia tiene más que ver con el miedo a embarazos no deseados, que con el deseo de tener hijos en estos tiempos de incertidumbre”.