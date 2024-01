Tres años de cárcel para el hombre que atacó con un cuchillo a una pareja en El Ejido

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado una pena de tres años y medio de prisión para un hombre acusado de atracar a punta de cuchillo a una pareja a altas horas de la madrugada en el centro de El Ejido, a la cual arrebató dos teléfonos móviles, dinero en efectivo y un paquete de tabaco. El fallo, consultado por Europa Press y que confirma íntegramente el pronunciamiento original, considera al acusado como autor de un delito de robo con intimidación con uso de un instrumento peligroso, por lo que además le impone indemnizaciones por una cauntía superior a los 360 euros en base a los elementos no recuperados.

La sentencia ratificada el pasado mes de septiembre, que emplaza a su ejecución la posibilidad de sustituir la pena de prisión del condenado por su expulsión del territorio nacional, considera probado que el hombre se dirigó a una pareja sobre las 3,30 horas del pasado 28 de abril mientras empuñaba un cuchillo cuando deambulaba por las calles de la localidad.

Así, el acusado se abalanzó sobre la pareja "con ánimo de enriquecerse a costa de lo ajeno", de modo que mientras esgrimía el cuchillo interpelaba a los atracados para que les entregar todo lo que tenían con frases como "'Dadme todo lo que tengáis de valor, no tengo familia ni nada que perder, me da igual pincharos'". El acusado llegó incluso a colocar el cuchillo en el cuello de la mujer, quien le entregó su teléfono móvil de alta gama, algo de dinero y un paquete de tabaco, mientras que su acompañante también le hizo entrega del terminal. Aún así, el acusado los registró para asegurarse de "no llevaban nada más de valor" antes de abandonar corriendo el lugar de los hechos.