Qué es el ‘Caso Mascarillas’ y por qué se investiga ahora a la cúpula de la Diputación de Almería

El conocido como 'Caso mascarillas' vive una nueva fase de actividad judicial después de que la Guardia Civil haya solicitado diligencias adicionales para aclarar el papel del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. La causa, abierta en 2020 y aún en fase de instrucción en los juzgados de la capital, examina la adjudicación de un contrato de emergencia de dos millones de euros durante la pandemia y revisa posibles y presuntas irregularidades señaladas en los informes policiales. El procedimiento permanece bajo secreto de sumario, con la instrucción prorrogada por su complejidad y respetando plenamente la presunción de inocencia de todas las personas afectadas. La investigación radica en un contrato formalizado en abril de 2020 con la empresa Azor Corporate Ibérica, tramitado bajo el procedimiento excepcional de emergencia autorizado por la normativa COVID-19.

Los registros ahora en marcha tienen su origen en el ‘Caso Mascarillas’, pero por el momento no se ha concretado oficialmente si las actuaciones actuales están relacionadas con el suministro de material sanitario o si responden a otras líneas de trabajo abiertas a raíz de la misma causa. Será la autoridad judicial quien determine qué expedientes concretos están siendo revisados en esta fase.

La Operación Lúa destapa la conexión almeriense

El origen de la causa no se sitúa en Almería, sino en una investigación abierta en Barcelona sobre una supuesta organización dedicada al blanqueo, narcotráfico y tráfico de armas. Ese procedimiento, conocido como Operación Lúa, permitió detectar de forma indirecta presuntas comunicaciones relacionadas con los contratos de emergencia de la Diputación almeriense.

Fue a través de esas escuchas, practicadas en la causa catalana, como surgieron las primeras referencias a la adjudicación del contrato de mascarillas. A partir de ahí, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción vincularon al empresario adjudicatario, Kilian López, con el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien habría facilitado el contacto inicial según las investigaciones preliminares. En el sumario se refleja que ambos mantenían relación personal previa, un elemento citado por los investigadores.

Primeras detenciones y hallazgo de dinero en efectivo

En junio de 2021 se produjo la primera fase de detenciones, en la que fue arrestado Óscar Liria. Tras las diligencias iniciales, el juzgado de Barcelona que dirigía la causa acordó su prisión provisional, junto con la de otras dos personas investigadas.

En esta fase, los investigados quedaron sometidos a acusaciones provisionales por delitos como presunto blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, en base a la documentación incorporada al procedimiento.

Durante los registros posteriores, la Guardia Civil localizó cantidades de dinero en efectivo en el domicilio de Liria y en un vehículo de familiares. Esta información, recogida en los atestados, forma parte de las líneas de investigación sobre un posible circuito de blanqueo, cuya existencia o no deberá determinar la autoridad judicial.

Una instrucción prolongada y compleja

La causa pasó posteriormente al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que dirige desde entonces los avances del procedimiento. La instrucción ha sido prorrogada en varias ocasiones, decisión que el juzgado justifica por la complejidad del caso y por las diligencias aún pendientes.

La Audiencia Provincial de Almería avaló en octubre de 2025 la última ampliación de seis meses, rechazando los recursos presentados y respaldando la necesidad de completar informes y declaraciones adicionales. La resolución descartó que existieran vulneraciones procesales o motivos para paralizar la investigación.

En esta etapa, los informes de la UCO mencionan al actual vicepresidente, Fernando Giménez, al que presuntamente se relaciona con la tramitación inicial del contrato. Las comunicaciones recuperadas incluyen mensajes sobre la evolución del expediente entre distintos cargos provinciales, cuya relevancia deberá evaluarse en sede judicial.

Una nueva fase: registros y nuevas líneas de investigación

El Juzgado de Instrucción número 1 ha incorporado ahora nuevas líneas de investigación que afectan al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al vicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, dentro de esta segunda fase del procedimiento.

Fuentes provinciales señalan que no se ha producido ninguna detención en esta fase y que se están practicando registros y otras diligencias acordadas por el juzgado.

La causa sigue bajo secreto y será el juzgado quien determine en las próximas semanas el alcance de estas nuevas líneas y la situación procesal de cada persona. Todas ellas mantienen íntegramente su presunción de inocencia. Las próximas decisiones dependen de los informes finales de la UCO y de las diligencias que el instructor acuerde.