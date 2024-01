Los cazadores donan 5.200 euros a la investigación

Una vez más los cazadores de Almería han vuelto de demostrar que la caza tiene una razón social importante. La solidaridad de los aficionados a la cinegética de Almería y de otras provincias de Andalucía y de España que han participado en la tercera edición de la montería benéfica que ha organizado la Sociedad de Cazadores de Fiñana se hace patente en la donación de 5. 130 euros a la Asociación STOP-FA y que irán destinados íntegramente a impulsar la investigación y estudio de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad hereditaria y neurodegenerativa que carece de tratamiento y que padece precisamente el hijo de uno de los aficionados de Almería. Es rehalero, del municipio de Padules, de ahí que la montería en esta ocasión se haya celebrado bajo las siglas de su nombre, Juanjo Miranda.

El presidente de la Sociedad de Cazadores de Fiñana, Juan Antonio Clarés, entregó la recaudación procedente de la venta de los 60 puestos a la familia de Juanjo Miranda, que pertenece a la asociación STOP-FA. “Cuando conocimos el caso de Juanjo y vimos que podíamos colaborar con una asociación que realiza un trabajo admirable, la sociedad no lo dudó y decidió volcarse en la tercera edición de su montería solidaria por esta causa” afirmó Clarés antes del comienzo de la jornada de caza.

La montería, organizada con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza y de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, y con la participación desinteresada de ocho rehalas y una veterinaria del municipio, se celebró en la mancha Montaire, en el límite con el Parque Nacional de Sierra Nevada. Fue una jornada inolvidable donde los cazadores disfrutaron de un paraje único, con un día excelente en lo climatológico. Destacó por encima de todo el buen ambiente y el compañerismo en torno a una iniciativa a la que cada año se suman más cazadores.

Una enfermedad rara y degenerativa STOP-FA es una asociación sin ánimo de lucro apoyada por los propios pacientes con Ataxia de Friedreich, sus familiares, amigos y colaboradores con un objetivo común: sumar esfuerzos para encontrar una cura para la Ataxia de Friedreich. Surge como la necesidad de movilizar e incrementar los recursos económicos disponibles para financiar proyectos excelentes de investigación científica que vayan en esta dirección. Cuanta más investigación científica se proporcione para la enfermedad mejor, por lo que los miembros de esta asociación lo reciben con los brazos y esperanzas abiertas como logro para su curación. El objetivo de STOP-FA es sumar conocimientos en esta investigación y obtener avances y resultados clínicos tangibles para curar la Ataxia de Friedreich.

Tras la entrega de la recaudación, la familia de Juanjo Miranda también quiso hacer entrega de un reconocimiento a todas las entidades y personas que hicieron posible esta montería . Agradecieron la alta participación de los cazadores que acudieron a la llamada de la Sociedad de Caza de Fiñana.

“Desde la Federación Andaluza de Caza no podemos estar más orgullosos de contar con sociedades de cazadores como la de la localidad de Fiñana, que no dudan en poner ilusión, trabajo y esfuerzo para hacer de este deporte social una actividad imprescindible, que no sólo lleva a cabo una actividad esencial para el medio ambiente, sino que además colabora con causas tan importantes como la que lleva a cabo la asociación STOP-FA” señala José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza que quiso estar presente en esta destacada jornada celebrada en la provincia de Almería. El delegado provincial del organismo federado andaluz en Almería, José Antonio Nieto, aseguró que “desde la FAC estaremos siempre a disposición de los cazadores fiñaneros para organizar futuras ediciones de esta montería”.

La Ataxia de Friedreich es una enfermedad hereditaria neurodegenerativa dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes, denominadas raras. Afecta aproximadamente a 2 de cada 100.000 personas de raza caucásica por igual en ambos sexos. Aunque en España se estima que es de 4,7 casos.