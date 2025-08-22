Científicos estudian una 'montaña mágica' bajo el mar a kilómetros de Almería

El buque del CSIC Sarmiento de Gamboa atraca en Almería en el marco del proyecto LIFE DREAM

A pocos kilómetros de la costa de Almería, se esconde una montaña submarina que parece salida de una leyenda. Bajo sus aguas se levanta un coloso geológico que alberga corales de profundidad únicos en Europa y ecosistemas que son auténticos jardines submarinos. Tras doce días de campaña, el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa ha regresado al puerto con primeras imágenes, hallazgos y compromisos para proteger este entorno frágil.

El proyecto forma parte del programa europeo LIFE-DREAM, que cuenta con España, Italia y Grecia. Su objetivo es restaurar y conservar arrecifes profundos amenazados por la actividad humana. El barco del CSIC, de más de 60 metros de eslora, se convirtió durante casi dos semanas en un laboratorio flotante, donde científicos, técnicos y marineros compartieron experiencias y conocimientos.

“Hemos descubierto enclaves de biodiversidad inesperados”, explicó Claudio Lo Iacono, investigador del ICM-CSIC y responsable científico de la misión. “También hemos identificado zonas afectadas por la basura marina y la pesca, y nuestro trabajo ha buscado reducir ese impacto”.

Para lograrlo, el equipo cortó aparejos abandonados y colocó arrecifes artificiales que imitan la estructura natural del coral. La meta es que los ecosistemas se regeneren y que las especies más frágiles encuentren nuevos espacios para crecer. “La restauración de ambientes profundos es la frontera del conocimiento”, recalcó Lo Iacono.

El investigador añadió que aún no existen fórmulas claras para restaurar hábitats de gran profundidad. “No sabemos qué materiales son los más adecuados ni cómo reaccionarán las especies. Por eso hemos instalado cámaras autónomas que tomarán imágenes cada 20 minutos durante años, monitoreando el recrecimiento de los corales”, detalló. “Es un experimento pionero en Europa”.

El Seco de los Olivos ya formaba parte de la Red Natura 2000, pero esta campaña ha demostrado que su riqueza biológica y geológica es aún mayor de lo conocido. Corales longevos, especies frágiles y animales que conviven con ellos forman un auténtico bosque submarino, que además ofrece servicios esenciales para la biodiversidad y la sociedad.

La colaboración con el sector pesquero ha sido clave. “Llevamos más de una década implicados en proyectos de conservación, pero esta vez hemos trabajado codo con codo con los científicos dentro del barco”, destacó Elvira Morote, responsable de proyectos de la OPP de Almería. “Ha sido enriquecedor observar con cámaras y robots submarinos la vida que esconden estos fondos”.

Morote adelantó que parte de las muestras recolectadas, obtenidas de forma no invasiva, se donarán al Museo de Historia Natural de la Universidad de Almería. El objetivo es abrir en otoño una exposición que reproduzca ecosistemas de profundidad. “Será la primera vez que los almerienses puedan contemplar estas maravillas ocultas del mar de Alborán”, recalcó.

Entre las piezas se incluirán corales vivos y muertos, especies longevas como la madrépora y pequeños animales de profundidad como las ofiuras. También se documentará la huella humana: restos de botas, platos y redes hallados en el fondo. “Aunque parezca un espacio intacto, la basura está presente”, reconoció Morote.

La experiencia también impactó a los pescadores participantes. “Ha sido fantástico. No estamos acostumbrados a ver realmente qué hay en el fondo del mar”, confesó Salvador Martínez, patrón del barco Paco y Antonia. “Me he encontrado con un grupo genial y una experiencia que recordaré siempre”.

Martínez puntualizó además que durante las inmersiones no se detectaron huellas de pesca de arrastre. “Todo el mundo piensa que en estas zonas se arrastra, pero no hemos visto restos de esa actividad”, aclaró. Su testimonio refuerza el mensaje de que la sostenibilidad puede convivir con la pesca local.

Para la Autoridad Portuaria de Almería, la escala del Sarmiento de Gamboa es motivo de orgullo. “Nuestro puerto vuelve a ser un referente internacional en sostenibilidad y conservación marina”, señaló su presidenta. “Celebramos la alianza entre ciencia y pesca y seguiremos colaborando para ser ejemplo de economía azul y cuidado del fondo marino”.

Arrecifes artificiales para restaurar corales

El Sarmiento de Gamboa completó la primera fase del proyecto LIFE-DREAM en el Seco de los Olivos, colocando estructuras artificiales que imitan los arrecifes naturales. El objetivo es favorecer el crecimiento de corales de profundidad y fomentar la regeneración de especies frágiles.

“Es un ensayo pionero en Europa. Todavía no sabemos cuál es la mejor manera de restaurar ecosistemas profundos, por eso probamos distintas fórmulas”, explicó Claudio Lo Iacono.

Junto a los arrecifes se desplegaron cámaras autónomas que toman imágenes cada 20 minutos, permitiendo evaluar si las especies recolonizan y si las estructuras cumplen su función.

Los corales de profundidad crecen muy lentamente, algunos apenas unos milímetros al año, por lo que cualquier iniciativa de conservación es valiosa. Estos hábitats sirven de refugio a numerosas especies y son esenciales para mantener la biodiversidad marina.

Durante la expedición también se retiraron aparejos de pesca abandonados, que dañaban físicamente los corales. Los científicos priorizan reducir la presión humana sobre estos ecosistemas.

La colaboración del sector pesquero almeriense ha sido crucial, participando a bordo para comprender el alcance de los trabajos y trasladar la investigación a la sociedad.

“Estamos explorando la frontera de la restauración marina”, recalcó Lo Iacono. “El Seco de los Olivos puede convertirse en un referente internacional si ciencia, pesca y sociedad trabajan juntas”.

Almería mostrará corales de profundidad en una exposición

Este otoño, una parte del mundo oculto del Mar de Alborán se abrirá al público en Almería gracias a una exposición única con corales y especies de profundidad del Seco de los Olivos.

La iniciativa es fruto del proyecto LIFE-DREAM y de la colaboración entre el CSIC y la Organización de Productores Pesqueros de Almería. Las muestras se recolectaron de forma no invasiva durante la campaña en el Sarmiento de Gamboa.

“Será la primera vez que en la provincia se muestre de forma abierta un ecosistema de alto valor ecológico”, destacó Elvira Morote. “Queremos que los almerienses vean con sus propios ojos las maravillas submarinas que tenemos cerca de la costa”.

La exposición incluirá corales vivos y muertos, especies longevas como la madrépora, animales asociados como las ofiuras y reproducciones visuales del ecosistema.

También mostrará la huella humana, con restos de botas, platos y redes encontrados en el fondo, evidenciando el impacto de la basura incluso en zonas protegidas.

El montaje tiene un fuerte componente pedagógico, dirigido a escolares, universitarios y familias, mostrando la importancia de conservar los ecosistemas profundos.

La exposición estará lista en octubre o noviembre, coincidiendo con la mayor difusión del proyecto europeo, y pretende conectar investigación marina con sociedad, generando conciencia sobre un tesoro invisible pero vital para el Mediterráneo.