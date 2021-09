Las cifras oficiales de la inmigración ilegal en Almería: 58.000 personas en patera en 15 años

“No más muertes para llegar a Europa”

Medio centenar personas acudía ayer por la tarde a la Plaza del Educador de la capital en señal de duelo por la muerte de nueve inmigrantes, entre los que había un niño, en el naufragio de una patera en su tránsito marítimo. Convocados por Almería Acoge, Sedim Migraciones, Cepaim y Cáritas se concentraron para exigir un Mediterráneo solidario, sin más muertes para llegar a Europa. Los convocantes entienden que no puede perderse la conciencia ni caer en el olvido las muertes de personas que intentan llegar a nuestras costas. “Hoy nos concentramos porque no puede ser delito, no puede ser algo ilegal, querer tener futuro, ese del que muchas personas no tienen en su país”, recogía el manifiesto que fue leído en la concentración de las siete y media de la tarde de ayer. “La muerte de un ser humano no nos es indiferente y con nuestro silencio, con ese minuto que haremos gritamos que no, las administraciones no pueden ser tampoco indiferentes ante este drama humanitario”. Una vez más recurrieron a los versos de Pilar del Río, cuya poesía “Mi hijo muere cada tarde en el mar” se ha convertido en un lema de esta concentración que se viene repitiendo cada vez que un inmigrante pierde la vida en su intento de llegar a la costa almeriense. Entre las reivindicaciones de los convocantes figura la exigencia de que “se hagan todos los esfuerzos para respetar la memoria de las víctimas, para identificarlas y comunicar la desgracia a sus familiares”.