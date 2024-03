El cine durante la Guerra Civil española (III)

Todo saltó por los aires aquel 18 de julio de 1936. Poco antes, Luis Buñuel ayudaba a José L. Sáenz de Heredia en “La hija de Juan Simón”. Un comunista convencido y el primo del fundador de la Falange trabajando juntos y tan amigos. Florián Rey arrasaba con “Morena Clara”, y Benito Perojo con “La verbena de la Paloma”.

Eran tiempos en que Cifesa, fue lo más parecido a los estudios de Hollywood que ha conocido la industria del cine en España. No solo había dos bandos enfrentados. La guerra (1936–1939) fue un conflicto que dio fin a los enfrentamientos que fueron habituales en España.

A favor del gobierno legítimamente surgido de las urnas luchaban republicanos, comunistas, trotskistas y anarquistas con la complicidad de la Unión Soviética, el apoyo de las Brigadas Internacionales y la pasividad de las democracias occidentales. Detrás de la insurrección militar de Franco estaba el apoyo militar de Hitler y de Mussolini, del capital y de la Iglesia. Esta polifonía de banderas e intereses también tenía su reflejo en el cine. Cada facción disponía de su aparato de propaganda, que se traducía en noticiarios y documentales que se exhibían en sus territorios. En la retaguardia, por otra parte, el público, y muy especialmente el de las grandes capitales disfrutaba del cine como un instrumento de ocio con películas de Hollywood. Madrid y Barcelona, estuvieron en terreno republicano hasta casi el final de la guerra y se mantuvieron activos con la producción de largometrajes. En el bando nacional se rodaron 93 películas, por 360 en el republicano, algunas eran propaganda, otras estaban vinculadas al Ejército.

Terminada la guerra, el bando vencedor reescribió la historia desde su punto de vista con una serie de largometrajes que, si de entrada abordaban el conflicto como si se tratara de una cruzada, a partir de la victoria aliada de 1945 quedarían incómodamente obsoletos. Pronto se empezó a rodar de nuevo. La guerra se había trasladado a las pantallas.

Por quién doblan las campanas. 1943

Una producción tal vez la más conocida, basada en el libro del premio Nobel, E. Hemingway. Con un reparto a la altura de esta superproducción, con Gary Cooper e Ingrid Bergman. Narra las peripecias de un miembro de las llamadas Brigadas Internacionales que acudieron a socorrer a la República española. Obtuvo un Óscar, y dos Globos de Oro, aunque fueron para actores de reparto. Sin duda un clásico, tanto por la película en sí, como por la novela en que está inspirada.

El ángel vestido de rojo. Nunnally Johnson. 1960

Una desconocida película pese a quien se encontraba detrás, como productora, y que la protagonista una enamorada de España Ava Gardner. La relación de una prostituta, protagonizada por Ava, y la de un sacerdote, Dick Bogarde. Una historia de amor imposible en medio de una guerra tan terrible como cualquier otra. El elenco resulta de por sí interesante, con los Joseph Cotten, Vittorio De Sica, o Aldo Fabrizi.

Las bicicletas son para el verano. Jaime Chavarri. 1984

Obra de teatro escrita por Fernando Fernán Gómez, refleja muy bien cómo la vida se va a parar y va a cambiar para siempre, tras el estallido de la guerra. Un verano que se prometía como cualquier otro, pero para los habitantes de Madrid, el «Alzamiento Nacional» fracasará, y donde una serie de vicisitudes van a ocurrirle a la familia protagonista, sirviendo de este modo de reflexión sobre las consecuencias de un enfrentamiento fraticida. La obra de teatro tuvo un éxito notable, siendo reconocido el film internacionalmente.

La Vaquilla. Luis García Berlanga. 1985

Para mí sin duda es la que mejor refleja lo infame de una guerra civil. Lo más chocante: que es una comedia. Y risa no falta en esta obra maestra, aunque el brillante guión que escribiera al alimón con Rafael Azcona estuviera basado en hechos reales producidos en el frente. Parece ser que el guión (1956) llegó a las mismas manos de Franco, pero que no permitió el rodaje por no ser «aún el momento» para una película de estas características.

Libertarias. Vicente Aranda. 1996

Esta película tiene doble reivindicación. Por una, la de la defensa de la República contra el bando sublevado. De otra, la de la presencia y protagonismo de la mujer en la lucha. Aranda se sirve para ello de las mujeres milicianas anarquistas en el frente. El director expondría que «que si los hombres lucharon en la guerra por la instauración de la justicia en el mundo, las mujeres quisieron que esa justicia alcanzase al reconocimiento de sus reivindicaciones».

La hora de los valientes. Antonio Mercero. 1998

En Madrid y en guerra y en el Museo del Prado. El protagonista será un joven celador del museo. Un anarquista que pondrá en riesgo su propia vida para salvar una de las cosas que puede hacer que una civilización resurja de sus cenizas: el arte. En palabras del propio Manuel Azaña, presidente de la República española, «El Museo del Prado es más importante para España que la Monarquía y la República juntas».

Soldados de Salamina. David Trueba. 2003

Una película basada en un hecho real en la obra de Javier Cercas. La historia quiere explicar las contradicciones y paradojas que surgen en un conflicto de este tipo. De este modo, el protagonista, un falangista que logra escapar de su propio fusilamiento, se topa con un soldado republicano que, sorprendentemente, lo dejará escapar. Película y relato que intenta escapar de la visión de buenos o malos y que se sirve de la situación bélica como excusa para hacer un alegato a las ganas de vivir.

Mientras dure la guerra. Alejandro Amenábar. 2019

El cineasta quiso dar una visión muy original del origen del conflicto, basándose en el intelectual y escritor, Miguel de Unamuno. Rector de la Universidad de Salamanca entonces, en ese verano de 1936 cuando se produce el llamado “Alzamiento Nacional”, del golpe de Estado contra la República. Amenábar ofrece un enfoque donde las personalidades de los protagonistas dejan patente las contradicciones del momento. Dirigida con maestría, no dejó indiferentes a los españoles, siendo considerada sin embargo como una de las más equidistantes políticamente de las rodadas.