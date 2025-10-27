Cirugía de vanguardia en Almería con la técnica REPA

Lo que hasta hace unos años era un problema que padecían de por vida muchas mujeres, el 80% de las que han dado a luz según el doctor Manuel Ferrer (cirujano), ahora es una patología que tiene solución inmediata y definitiva, sobre todo para los casos más severos. Más allá de los estético, más allá de la realización de ejercicios hipopresivos o de suelo pélvico.

El equipo Cirugía Almería, dentro del Hospital HLA Mediterráneo, ha incorporado recientemente a su cartera de servicios una técnica quirúrgica de vanguardia como es la REPA (Reparación Endoscópica Pre-Aponeurótica). Se trata, como ha explicado el especialista a Diario de Almería, de realizar la reparación de los rectos abdominales de una forma mínimamente invasiva, permite una recuperación más rápida y con menos molestias en el postoperatorias.

Ferrer y su equipo se han formado con los especialistas más prestigiosos a nivel nacional en esta técnica con la que ya han operado a varios pacientes en Almería con resultados de éxito rotundo. La realidad de quienes se someten a esta operación es la de un cambio radical de la forma de su cuerpo, del alivio de dolores lumbares, problemas digestivos, inestabilidad o alteraciones posturales.

La diástasis de rectos abdominales, tal y como ha descrito el cirujano a Diario de Almería, es una patología que afecta a muchas personas, hombres y mujeres, pero son especialmente ellas quienes la padecen tras el embarazo o después de grandes cambios de peso. Es la separación de los músculos rectos del abdomen. Aunque muchas veces se asocia a un problema estético, porque lo más evidente es la protusión que sale de la pared abdominal, lo cierto es que puede tener consecuencias funcionales importantes para la salud y la calidad de vida. “Por eso, no debe considerarse solo un problema estético, sino una condición que requiere atención médica especializada”, señala el doctor.

El equipo de Cirugía Almería explica que el abordaje de esta patología comienza con una evaluación clínica detallada en la consulta. Los especialistas valoran al paciente, conocen su rutina diaria y le explican las posibles soluciones más adecuadas. “Aunque normalmente basta con una exploración en la consulta, los facultativos también recurren habitualmente a herramientas como la ecografía funcional para medir con precisión la separación muscular y evaluar el estado de la pared abdominal”, señala el cirujano Manuel Ferrer en su consulta en los minutos previos a recibir a sus pacientes el pasado miércoles por la tarde. “Esta fase es esencial para descartar hernias u otras patologías asociadas y planificar el tratamiento más eficaz”, como advierte el doctor.

Profesionales entrenados a nivel internacional Manuel Ferrer Márquez y Francisco Rubio Gil son cirujanos especialistas en Cirugía General y Digestiva, dedicados fundamentalmente a la Coloproctología y Cirugía de la Obesidad realizando laparoscopia avanzada. Con más de veinte años de experiencia, han formado un equipo multidisciplinar de profesionales entrenados y formados a nivel nacional e internacional en el tratamiento de estas patologías, utilizando para ello las técnicas más novedosas en cirugía mínimamente invasiva (laparoscopia avanzada) como en este caso la REPA. Además, cuentan con una sólida trayectoria científica con el desarrollo de comunicaciones en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ambos facultativos han demostrado un compromiso constante con la formación, la investigación y la excelencia en la práctica quirúrgica, consolidándose como referentes en el panorama sanitario de España. Manuel Ferrer es, además coordinador de la sección de Cirugía Bariátrica de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) desde hace ya casi un año.

La cirugía se recomienda para aquellos casos moderados o severos en los que hay síntomas debido a la importante separación de los rectos abdominal. Es aquí cuando la cirugía, que hasta hace unos años era impensable, se convierte en la mejor opción. “La intervención se realiza de forma laparoscópica, mínimamente invasiva a través de unas incisiones muy pequeñas muy cerca del pubis, a través de la cual se repara completamente la diástasis de rectos con la sutura de estos músculos y la colocación de una malla”, detalla el especialista.

El abordaje de la patología lo realiza un equipo multidisciplinar de Cirugía Almería

Tras la operación, los pacientes únicamente tienen una estancia en el hospital de un día y a las 24-48 horas siguientes suelen irse de alta tolerando dieta. Además de los cirujanos, interviene en la cirugía un completo equipo multidisciplinar formado por profesionales anestesistas, enfermeras de quirófano, nutricionistas, fisioterapeutas. “Precisamente el fisioterapeuta tiene un papel clave en este tipo de procedimientos, pues trata al paciente antes y después de la operación”.

Formación de vanguardia

La intervención, novedosa en Almería, se lleva a cabo por el equipo Cirugía Almería dentro del Hospital HLA Mediterráneo por los doctores Manuel Ferrer y Francisco Rubio, quienes se han formado en los últimos años para ofrecer a los almerienses una solución a un problema muy común que va más allá de lo estético. La técnica REPA ha cambiado la vida ya a quienes se han sometido a la intervención.