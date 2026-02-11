Una banda homófoba de marroquíes en El Ejido: de la aplicación de citas a la paliza al grito de "maricón"

La "caza" comenzaba en la pantalla del teléfono y terminaba con una paliza en un callejón oscuro de Las Norias de Daza. El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Youssef D., un joven de 20 años acusado de liderar un grupo criminal dedicado a tender emboscadas a hombres a través de la aplicación de citas Grindr. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, revela un nivel de violencia y planificación escalofriante: los agresores actuaban en manada, ocultaban sus rostros con pasamontañas y utilizaban insultos homófobos mientras golpeaban a sus víctimas.

La investigación de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'URGI 26 ROLO', ha destapado el modus operandi de esta banda. El detenido utilizaba un perfil falso en la citada red social, empleando fotografías robadas a un tercero sin su consentimiento para generar confianza. Tras concertar una cita sexual, citaba a los hombres en la calle Fresal, pero en el último momento los redirigía a la calle Loro, una zona que facilitaba el asalto lejos de testigos.

Los hechos más graves relatados en el auto ocurrieron la pasada Nochevieja. Sobre las 02:00 horas del 31 de diciembre, una de las víctimas acudió al encuentro y se vio sorprendida por cuatro personas encapuchadas. Al grito de "eh tú, ven aquí, maricón de mierda, te vamos a matar", el grupo persiguió al hombre, lo derribó y le propinó patadas. La violencia fue tal que uno de los asaltantes llegó a darle un mordisco en la mano para robarle el teléfono móvil.

El patrón se repitió el 19 de enero. Tres varones abordaron a una nueva víctima usando como excusa una supuesta defensa del honor familiar: "¿Qué haces en mi casa? ¿Que vas a follarte a mi hermano, maricón de mierda?", le espetaron antes de golpearle y robarle una riñonera. Días después, el 23 de enero, Youssef D. fue identificado como el agresor que "llevaba la voz cantante", propinando puñetazos en la cara a un tercer afectado mientras sus cómplices lo inmovilizaban.

La Jueza ha justificado la prisión por la gravedad de los delitos —robos con violencia y lesiones con la agravante de odio— y el riesgo de fuga, dada la conexión del detenido con un país extranjero. Además, se busca evitar la reiteración delictiva, ya que el acusado carece de oficio conocido y tiene antecedentes, así como proteger a las víctimas de posibles represalias. La Guardia Civil mantiene la operación abierta para localizar al resto de los integrantes de este grupo que convirtió las citas online en una trampa violenta.