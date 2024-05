La Junta saca a concurso la gestión de la cafetería del Hospital de Torrecárdenas en Almería

Sin cafetería desde hace dos años

Cabe recordar que el Hospital de Torrecárdenas carece de cafetería desde junio de 2022, cuando la empresa concesionaria (Andarax de Hostelería SCA) dejó de prestar servicio "sin comunicación oficial previa al SAS".

Una situación que se agrava por la ubicación del hospital, alejado de cualquier servicio de restauración que pudiera suplir este déficit, sobre todo para personas mayores, para quienes no tienen vehículo con el que desplazarse, para los que no puede alejarse mucho del hospital por estar a cargo de algún enfermo hospitalizado, para pacientes que vienen de los pueblos y no tienen a nadie en la capital o para los mismos sanitarios.