“La consejera abordará pronto el colegio de la Vega de Acá con la alcaldesa y conmigo en Sevilla”

Lo prometió, lo ha cumplido. Francisco Alonso, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha pasado por la redacción de Diario de Almería para hablar largo y tendido sobre la situación de la Educación en la provincia, especialmente sobre el proceso de escolarización que tanta polémica ha suscitado en el último mes. Pero también sobre las necesidades de infraestructuras que padece la provincia, el esfuerzo que ha realizado la Junta de Andalucía en los últimos cinco años tanto en inversión como para el aumento de plantillas docentes, sobre los planes de futuro para el próximo curso escolar y otras cuestiones de interés para la comunidad educativa en general. Alonso ha preferido esperar a que estuviera concluido el proceso de matriculación y cuando prácticamente el curso ha llegado a su fin. Asegura que “aunque aún no hay fecha, el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP es abordar la situación que vive la capital en cuanto a plazas escolares, concretamente en el barrio de la Vega de Acá, muy pronto”.

–El gran reto de esta delegación, año tras año, son las infraestructuras. En las últimas semanas la necesidad de nuevos centros en el barrio Vega de Acá de la capital ha estado de máxima actualidad. La sociedad demanda soluciones a una situación que prevén que se va a agravar con el paso de los años... ¿En qué situación está el proyecto del nuevo colegio que se recogió en el Plan de Infraestructuras de 2021?

–Ahora mismo lo que se ha arbitrado con la creación de dos nuevas unidades para el próximo curso escolar, una en el CEIP Lope de Vega y otra en el CEIP Nueva Almería, es una solución rápida y transitoria para favorecer a las familias de ese entorno de la ciudad (zona 3). Y puedo asegurar que se trata de una decisión razonada y razonable, teniendo en cuenta los espacios existentes y las necesidades. Patricia del Pozo, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, conoce perfectamente la situación que se ha dado en el barrio Vega de Acá de Almería. Tuve contacto durante estas últimas semanas con ella y también con la viceconsejera.Y su compromiso es el de reunirse con el delegado territorial y con la alcaldesa de Almería para abordar específicamente la construcción del nuevo colegio que irá ubicado en un solar de esta parte de la ciudad. Aún no hay fecha para esa reunión, pero la idea es que sea lo antes posible en Sevilla. Después, la consejera visitará Almería para este y otros temas de interés, porque sabemos que la necesidad es real. También hay una reunión pendiente con el director general para anticiparse a las necesidades que se puedan presentarse de cara al próximo curso escolar. Este último proceso de escolarización ha sido el punto de inflexión, por lo que queremos adelantarnos a las circunstancias que nos vamos a encontrar el año que viene cuando se ponga nuevamente en marcha el proceso de escolarización en el mes de abril... Y si no hay plazas suficientes, tendremos que realizar ampliaciones o dotar a los centros públicos existentes de lo que sea necesario. Eso sí, soy plenamente consciente de que la respuesta ante la falta de plazas escolares en una zona de expansión como la Vega de Acá, nunca va a ser la mejor, porque la única solución buena pasa por la construcción del nuevo colegio.

–¿Está satisfecho con el resultado de este proceso una vez creadas las dos unidades nuevas?

–Hemos intentado actuar, como decía, de una manera razonada y razonable para esos padres y madres porque tenemos que mirar al conjunto de la sociedad. Ahora, tal y como ha quedado la situación, la mayoría de los alumnos y alumnas de Almería está escolarizado donde querían sus tutores. Tanto es así que sólo hay un 1,4% de alumnado que se ha reubicado de oficio en otros centros que no estaban en su lista de preferencias. Eso se hace siempre acompañado de la posibilidad de que las familias puedan solicitar otro centro, el que quieran, siempre y cuando tenga plazas disponibles.

Innovador sistema de refrigeración en las aulas de 33 centros educativos El delegado habló con Diario de Almería el protocolo de Altas Temperaturas que cada centro tiene y que se activará cuando la situación lo requiera. En este punto, explicó que Almería ha sido la primera provincia de Andalucía en terminar el I Plan de Bioclimatización a través del cual se ha realizado una inversión de más de 10 millones de euros. Como explicó “se ha actuado en un total de 33 centros. En este plan hemos tenido la precaución de adjudicar proyectos a aquellas ciudades y pueblos que registran las temperaturas más extremas como es la capital, Rioja, Benahadux… Implica la realización de una instalación en el centro de un sistema de refrigeración adiabático. Es un sistema que funciona con agua y que distribuye el aire por todas las aulas y dependencias, y que baja la temperatura unos 5 grados y que funciona con placas fotovoltáicas que producen la energía que precisan los aparatos para funcionar. Con esto, estamos bajando las temperaturas sin coste alguno para los centros educativos. Almería ha cumplido ya con todos los centros que estaban dentro del primer plan y ya estamos esperando a diseñar el segundo para dotar a más centros de un innovador sistema como es el de la refrigeración adiabática”.

–Docentes, AMPAS, sindicatos..., llevan años reclamando una modificación de los mapas de escolarización de la capital almeriense. Un trazado que dicen que “está obsoleto” (diseñado en el año 80 o antes incluso...) ¿Está estudiando la Junta de Andalucía la posibilidad de modificar estas divisiones de los barrios?

–En el penúltimo Consejo Escolar Provincial que se ha celebrado ya se habló de aprobar una comisión para ir planteando precisamente el cambio de ese mapa de escolarización. Habrá que estudiarlo entre todas las partes: directores de centros públicos y concertados, el Ayuntamiento, técnicos de la Delegación..., para llegar a un acuerdo y llevar a cabo una distribución apropiada. Este es uno de los puntos que está en mi hoja de ruta para el próximo curso. Precisamente, los sindicatos ya me han recordado que está pendiente esa gestión. Vamos a ir paso a paso para hacerlo de la mejor forma posible y consensuada.

"Hemos dado solución a la falta de plazas escolares en la capital de una forma razonada y razonable”

–¿Qué más cuestiones hay en esa hoja de ruta para el futuro?

–Evidentemente, nuevas infraestructuras, continuar con la dotación de recursos a los centros educativos... Pero el ciudadano tiene que saber que los recursos son limitados y que tenemos que trabajar en función de las necesidades. Claro que hay carencias, pero la Junta de Andalucía tiene un compromiso firme de ir dotando de recursos materiales y humanos poco a poco a todos los centros tal y como se está haciendo. Afortunadamente hoy el sistema educativo tiene una dotación que hasta hace cinco años no se hubiera ni imaginado.

–Hablemos de lo que ya se ha ejecutado en este tiempo...

–Desde el año 2019 hasta el 2023, se han hecho casi 300 actuaciones en centros educativos de la provincia de todas las categorías: colegios, institutos, residencias, conservatorios... Hemos llegado a unos 60 millones de euros de inversión. En 2023, además, se hizo una apuesta como nunca antes se había hecho en Almería, un esfuerzo que se traduce en una inversión de 26,26 millones de euros. Para hacernos una idea , sólo hay que compararlo con la inversión que se hizo entre los años 2015-2018, en los que se invirtieron 27,7 millones. Prácticamente la misma cifra en tres años que en uno solo. El esfuerzo en infraestructuras es grande. Y en el año 2024 aún tenemos alrededor de unas 30 actuaciones que van a ejecutar, lo que supondrán, en total, unas 328 actuaciones, que se habrán llevado a cabo en los últimos cinco años… En este último año la inversión asciende a unos 20 millones de euros. Hemos actuados en 51 municipios y 19 pedanías, o lo que es lo mismo, en 250 centros educativos. Ese esfuerzo hay que reconocerlo, porque nunca antes se había hecho una intervención de semejantes características y dimensiones.

"El cambio del mapa de escolarización está en mi hoja de ruta y se va a abordar de una forma consensuada”

–Supongo que hay cosas que son más urgentes y que llevan en cartera desde hace tiempo...

–Hay actuaciones de planes anteriores que hay que ir ya resolviendo, como es el caso del Instituto de Las Salinas, que ya está licitado, o el de Almerimar, que está a punto de licitarse. También el de Las Marinas, que se está terminando de licitar, o la ampliación del colegio La Curva en Adra, el colegio Ángel Suquía de Almería, un nuevo colegio en Retamar, una ampliación en Terreros de Pulpí… Aún hay mucho por hacer. Toda esta inversión que se está haciendo se debía de haber llevado a cabo hace muchos años.

–El esfuerzo también ha sido destacable en los últimos años en la transformación digital de las aulas...

–Sobre la transformación digital de las aulas, la Junta de Andalucía también ha hecho un esfuerzo histórico sí. Se ha dotado a los centros de un total de 19.000 portátiles 7.000 chromebook y 1.000 carros de ordenadores. Estamos intentando digitalizar las aulas y que la brecha digital cada vez se vaya estrechando más. Hay aulas ATECA en Formación Profesional, aulas de emprendimiento dotadas para preparar a nuestro alumnado... Es un salto muy importante que redunda en una mejor formación al alumnado y que conlleva, necesariamente también, una plantilla de docentes cada día mejor formados y preparados.

–Otro reto que ahora hay por delante es la conversión de toda la Formación Profesional (FP) en Dual que comenzará el próximo mes de septiembre. Las expectativas son muy buenas, según han indicado a este periódico tanto docentes como alumnado que actualmente cursa FP en la provincia... Pero, ¿qué implica la nueva modalidad y cómo se están preparando los centros?

–Considero que la FP va a ser el futuro. Aquellas especialidades que son muy específicas están en la universidad, pero en la FP hay un contenido práctico que es el 50% que aporta un plus de experiencia al alumnado. Las empresas forman a los estudiantes para una profesión y esto es sin duda muy bueno. Pero nos hemos encontrado que el Ministerio aprobó en el año 2022 una Ley y aún estamos trabajando con borradores. El próximo curso se está organizando con una inseguridad tremenda. En las fechas en las que estamos no tenemos unas instrucciones claras del Ministerio de lo que hay que hacer. En este ambiente de cambios de la FP, la Consejería va a hacer otro esfuerzo, como es la contratación de tutores de práctica. El profesor que imparte la asignatura no puede dedicarse a tutorizar también las prácticas. Y lo que no podemos hacer es que el empresario sea tutor. Se va a contratar a profesionales para que desarrollen este trabajo trabajo y tienen que ser docentes especializados en esa materia. Hay que estar preparados, pues el próximo curso todos los ciclos formativos serán FP Dual. Es un reto importante y es el futuro. Pero vamos ralentizados porque no sabemos cómo ordenar lo que tenemos que iniciar ya el día 1 de septiembre.