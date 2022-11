La réplica del consejero Fernández-Pacheco a la parlamentaria sevillana: "Soy de Almería"

A última hora de la mañana de hoy se celebraba en el Parlamento de Andalucía una nueva Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y se ha vivido un episodio cuanto menos sorprendente en el que ha cobrado protagonismo el esfuerzo inversor de la Junta en Almería. La portavoz socialista y parlamentaria sevillana Encarnación Martínez reprochaba al consejero Ramón Fernández-Pacheco que barriera para casa y que cinco de los siete vertederos que va a sellar la administración regional el próximo año se localizaran en la provincia de Almería. "Debería disimular un poquito que es de Almería, esperemos que sea un error", ha argumentado al final de una interpelación en la que reclamaba la actuación de la Junta en el vertedero de basura industrial de Nerva en Huelva que se inauguró en 1998.

La réplica del consejero almeriense a la exconcejal sanchista del consistorio sevillano, portavoz socialista en la Comisión desde septiembre, no se ha hecho esperar: "Soy de Almería y, además, me siento super orgulloso de serlo. Es verdad que durante muchos años los gobiernos socialista han maltratado a la provincia de Almería y ahora en el nuevo gobierno por primera vez estamos dos consejeros y yo tengo la responsabilidad de dirigir medio ambiente y evidentemente que voy a invertir en Almería todo lo que necesite y voy a intentar paliar ese maltrato histórico que Almería ha tenido". Fernández-Pacheco no se ha quedado ahí y ha querido ahondar en lo que entendía que era un error de tiro de la portavoz: "Lo que nunca esperaba es que el PSOE me lo reprochara desde la oposición después de maltratarnos desde el gobierno andaluz. Estoy encantado de que usted como portavoz en la comisión me reproche que invierto mucho en Almería y me gustaría conocer la opinión de los socialistas almerienses al respecto".

Las inversiones asociadas a la economía circular y la gestión de residuos alcanzan 3,33 millones destinados en la provincia de Almería y se destinarán al sellado de vertederos en los términos municipales Tabernas, Olula del Río, Paterna del Río, Instinción y Bayarque, además de medio millón más que irá destinado a la construcción de un Punto Limpio en Adra, según adelantó el consejero en la presentación de los presupuestos autonómicos de 2023. En la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que daba comienzo en torno a las 11:50 horas de la mañana de este lunes, el consejero ha presentado las cuentas a los grupos políticos con el presupuesto más alto y verde de la historia, según ha esgrimido, con casi 800 millones de euros y un incremento del 13% en relación al presupuesto anterior y del 32,8% con respecto al de 2018.

"El gobierno andaluz pisa el acelerador de la Revolución Verde para situar Andalucía como referente en la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, con el desafío de abordar el cambio climático, reforzar la protección del medio ambiente y los espacios naturales, además de aumentar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales", ha explicado. Entre las inversiones previstas para la provincia de Almería destaca un millón de euros para mejorar la funcionalidad ecológica de Las Salinas de Cabo de Gata de los 7,5 previstos en materia de restauración de humedales.