La calima canaria embarra las oposiciones del cuerpo de ayudantes de Prisiones

La oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se ha embarrado en su segundo ejercicio celebrado el pasado domingo 23 de febrero por las consecuencias de la calima canaria que impidió el viaje desde las islas de una treintena de inscritos. La resolución que llegó minutos después de la prueba por parte del tribunal, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, planteó un segundo ejercicio alternativo para los afectados por la cancelación de vuelos desde el archipiélago que ese fin de semana vivió el peor episodio de calima de los últimos treinta años. Se fijó una nueva fecha para este miércoles 4 de marzo y el examen se ha desarrollado con normalidad propiciando un profundo malestar y duras críticas entre el resto de los 2.700 opositores entre los que había aproximadamente más de un centenar de la provincia que llevan meses e incluso años preparándose para la prueba. Forman parte del privilegiado grupo de aspirantes en esta oposición de 905 plazas abiertas porque ya habían pasado una primera prueba a la que se presentaron más de 14.000 personas.

El aire más contaminado del mundo ha enfangado el proceso selectivo hasta tal punto que se plantean incluso presentar un contencioso-administrativo con el objetivo de suspender el procedimiento de convocatoria porque consideran una "injusticia y agravio comparativo que rompe el principio de igualdad" que impera en cualquier selección de empleo público al tener diez días más para preparar el examen y, además, realizar un cuestionario totalmente distinto al del resto de opositores. Estos aspirantes también cuentan con una superioridad estratégica al conocer de forma no oficial el resultado y nota de corte de la prueba original (al día siguiente se publicó la hoja corrector como es habitual), una doble ventaja competitiva derivada de la segunda fecha que estableció el tribunal entendiendo que era un impedimento de causa mayor.

Es más, desde Instituciones Penitenciarias consideran que la injusticia sería no ofrecer la oportunidad de realizar un examen alternativo a los que no pudieron desplazarse a Madrid por la calima que obligó a suspender más de 230 vuelos. Los exámenes se corregirán de forma simultánea y ya está previsto, además del contencioso, un aluvión de alegaciones mediante recursos potestativos por parte de los opositores almerienses. No se han opuesto a la realización de la prueba alternativa a la treintena de canarios afectados, si bien critican que el procedimiento improvisado no ha sido correcto y también una acreditación rigurosa de la imposibilidad de asistir porque un mínimo de inscritos del archipiélago sí se desplazaron a tiempo al tratarse de un fenómeno meteorológico alertado con antelación.

La indefensión que sienten los opositores de la primera prueba se agrava con hechos puntuales que también serán judicializados como la recogida en el Aula Magna de Geografía de la Complutense, centro que acogió el segundo examen, de las matrices de las hojas de respuesta sin separar de los datos personales y otras "rarezas" como cuestiones con varios resultados. La controversia porque se resquebraja el principio de igualdad cuando existen dos tipos de pruebas, aunque se haya buscado un nivel similar de dificultad, se podría haber resuelto realizando el mismo examen en Canarias a los que no se pudieron desplazar, una opción que se contempla en las bases de la convocatoria y de la que dispuso en la primera prueba una opositora almeriense embarazada que estaba a punto de dar a luz examinándose ante notario sin viajar a Madrid. En los próximos días se corregirán los exámenes y se conocerá la nota a la espera del desenlace judicial.