La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Cartografía, acaba de hacer públicos los datos de las últimas 24 horas en referencia a la evolución del coronavirus en la región, donde están registrados los datos de la provincia de Almería en este periodo dentro de sus distintos distritos sanitarios. Las cifras arrojan un incremento de 18 casos nuevos confirmados por COVID-19 en Almería, 2 de ellos por PCR, lo que supone ya, a estas alturas, un total de 494 que han estado en contacto con esta enfermedad a través de esta técnica, la más fiable, y un total de 713 junto al resto de medidas de detección, desde que aterrizara en España allá por febrero, y en Almería el pasado día 28 con el primer caso localizado en la Clínica Mediterráneo de un joven que estudiaba en Milán.

Estado de los hospitales

Los datos que facilita la Junta de Andalucía abordan el estado en los distintos hospitales de manera permanente. En este sentido, se han producido seis ingresos nuevos, la cifra más alta en undía desde el pasado 8 de abril, cuando hubo 7, y supone la séptima jornada consecutiva con hospitalizaciones. Con esta actualización de nuevos contagios se desliza un claro repunte que puede estar relacionado con las leves medidas de apertura que comenzaron el pasado día 26 de abril con el permiso para que los menores de 14 años salieran a pasear con la compañía de un adulto. Desde el inicio de la COVID-19, en Almería han necesitado hospitalización un total de 224 personas.

En este sentido, dentro de los hospitalizados, en las últimas 24 horas se han dado dos ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de los diferentes distritos sanitarios de la provincia, con una cifra que ya es de 41 desde que comenzara la crisis sanitaria.

Finalmente no ha llegado a cumplirse la semana sin fallecidos por esta terrible enfermedad, con una nueve muerte hoy, y eso que no se había registrado ninguna desde el pasado domingo día 10 de mayo. No obstante, la enfermedad ya ha provocado 51 muertes en la provincia en menos de dos meses y sitúa a Almería como la provincia andaluza con la menor mortalidad por coronavirus.

En estos momentos Almería cuenta con 17 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI.

Curados

Y en cuanto a las personas que vencen a la COVID-19, este viene siendo el dato más positivo de los reportados diariamente, ya que cada vez son más y muestran que no hay que perder la esperanza y es posible vencer al virus. En esta última jornada se han notificado 22 nuevos curados en la provincia, por lo que la cifra total ya asciende a 452. La tasa de curación ya supera el 66%.