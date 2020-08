La provincia de Almería suma este miércoles 74 nuevos positivos por coronavirus, según indica el informe de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Otra mala jornada en una semana negra para la provincia, en la que ya acumula 233 casos en tan solo tres días.

Una vez más, la comarca del Poniente ha sido la más castigada por el virus con 41 nuevos positivos. El distrito de la capital suma 15 casos más y el área Norte 10.

Los casos por municipio

Este miércoles hay 74 nuevos casos distribuidos de la siguiente forma:

En el Distrito Sanitario de Almería son 15 positivos: 9 en Almería capital, 4 en Huércal de Almería, 1 en Carboneras y otro en Níjar.

En el Distrito Sanitario Norte (Levante, Almanzora) hay 10 diagnosticados más que ayer: 6 en Garrucha, uno en Mojácar, uno en Albox y dos en Pulpí.

En el Poniente hay 41 casos: 16 en El Ejido, 12 en Roquetas de Mar, 6 en La Mojonera, 5 en Vícar y 2 en Adra.

Además hay otro ocho casos que han ubicado por el momento en la casilla de "municipio de Almería sin especificar". En los próximos días, cuando se revisen las fichas deben reubicarse en la localidad a la que pertenezca la persona infectada.

Más hospitalizados

Hoy de nuevo aumenta también el número de hospitalizados. Según el informe de la Consejería de Salud, 11 covídicos han sido ingresados en las últimas horas. Además, también hay dos pacientes más que han necesitado Cuidados Intensivos. En total, ya son 323 los pacientes que han necesitado asistencia en los hospitales almerienses desde que comenzó la pandemia, y 52 han pasado por la UCI.

Este miércoles hay 36 hospitalizados en Almería (cuatro más que ayer), ocho de ellos están en la UCI (tres más). Almería es la provincia con más ingresados de toda Andalucía con mucha diferencia.

Un nuevo brote y otros cuatro ya superados

La Junta de Andalucía ha confirmado hoy un nuevo brote en la provincia. Está en investigación en el Distrito Sanitario de Almería con siete casos confirmados.

No obstante aún no señala el foco de Turre, con cuatro casos, que Diario de Almería ha podido confirmar. Tampoco indica nuevos contagios en el brote de las discotecas de Mojácar, que sigue con 20 positivos confirmados, a pesar de que el propio delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha informado hoy de que hay al menos 32 casos relacionados. Por tanto, parece claro que la información sobre brotes no está debidamente actualizada.

Por otro lado, hoy la Junta ha dado por superados otros cuatro focos que permanecían bajo control. Son tres en el Poniente, entre ellos el de la cooperativa de El Ejido que dejó 102 infectados, y otro en el Levante con 5 positivos.

Actualmente hay diez brotes activos en la provincia (serían 11 con el de Turre), con 71 positivos confirmados.

88 curados más

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha notificado que 88 personas han superado definitivamente la infección en las últimas horas. Desde que comenzó la pandemia se han curado 1.149 personas en la provincia de Almería. Es decir, ya se han curado el 63,1% de todos los casos diagnosticados.

En cuanto a fallecimientos, la cifra sigue estable desde el 31 de mayo. 53 personas han fallecido en la provincia por culpa de la COVID-19.

La mayoría de las personas que se han curado en las últimas horas son del Poniente, 60 en total. En la zona de la capital hay 27 recuperados y en el Almanzora, tan solo uno (en Sierro).

Roquetas de Mar (24 curados), El Ejido (16) y Vícar (14) son las localidades con más recuperados. Les siguen Níjar con 13 y Almería capital, con 11.