Crimen en La Mojonera: apuñalan hasta la muerte a una mujer de 30 años en plena calle

Un nuevo crimen ha conmocionado a la localidad almeriense de La Mojonera, el segundo episodio mortal en menos de un año cuando otra vecina fue asesinada en un caso de violencia de género. Una mujer de 30 años y origen marroquí fallecía en la noche de este jueves en la calle Lavadero tras recibir varias puñaladas de un hombre que todavía no ha sido detenido. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de emergencias sanitarias y agentes de la Policía Local de La Mojonera y de la Guardia Civil, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida, según ha confirmado el Servicio 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia e Interior de la Junta.

Las graves heridas por arma blanca causaron la muerte inmediata, desangrada en plena vía pública, de una nueva víctima en la comarca del Poniente almeriense que estos días llora la muerte violenta del historiador virgitano Antonio Campos. El Instituto Armada ha ha iniciado la correspondiente investigación de los hechos para la identificación y detención del presunto autor de la agresión mortal, cuya primera hipótesis apuntaba a un nuevo episodio de violencia de género que tendrá que ser confirmado oficialmente por la administración competente en las próximas horas. Según han señalado a EFE fuentes de la subdelegación del Gobierno en Almería por ahora no hay nada que indique que se trate de un caso de crimen machista porque la mujer no estaba en el sistema VioGén ni tenía ninguna relación sentimental.