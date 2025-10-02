Detenido el presunto autor del crimen de Antonio Campos en El Ejido

La Guardia Civil confirma la detención de un varón de 23 años, de origen marroquí, presuntamente vinculado con el homicidio de Antonio Campos Reyes, el historiador y funcionario de 54 años de Berja, en la comarca del Poniente Almeriense, cuyo cuerpo aparece el pasado domingo dentro del maletero de su coche en El Ejido. Este arresto, que se produce a última hora de la tarde de ayer jueves, marca un punto de inflexión crucial en la investigación sobre un crimen que ha conmocionado a toda la provincia y que pasa de ser una inquietante desaparición a una investigación prioritaria por homicidio en muy poco tiempo.

El joven permanece bajo custodia mientras los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial practican diligencias para esclarecer su grado de implicación en la muerte violenta, una operación que se mantiene bajo secreto de sumario y que no descarta que se produzcan más detenciones relacionadas con el caso en las próximas horas.

El caso estalla el domingo, cuando el cuerpo sin vida de Campos es localizado en la barriada de San Agustín de El Ejido, dentro de su vehículo, un Volkswagen Passat blanco. El hallazgo del cuerpo, que presentaba claros signos de violencia y ataduras, transforma de manera drástica el operativo de búsqueda en una investigación por homicidio de alta prioridad para la Guardia Civil. El funcionario, muy conocido en su Berja natal por su labor como historiador, es la víctima de este violento suceso que genera una enorme alarma social en el Poniente Almeriense.

Primeras alertas y el trágico hallazgo

La preocupación por el historiador comienza a crecer en su entorno la noche del sábado, cuando su hermana alerta a la Guardia Civil al no tener noticias de él desde las 21:00 horas. Campos ha sido visto por última vez ese mismo día al volante de su coche, pero nunca llega al destino que tiene previsto. La denuncia formal de la familia activa de inmediato un intenso operativo de búsqueda que se intensifica durante toda la jornada del domingo.

Es en la madrugada de ese mismo domingo cuando las peores sospechas de los allegados y los investigadores se confirman. El coche de Antonio Campos aparece estacionado en la barriada de San Agustín, en El Ejido, dentro de la comarca del Poniente. En su interior, en el maletero del vehículo, los agentes hallan el cuerpo sin vida del funcionario, con evidentes signos de violencia y ataduras. Este trágico descubrimiento marca un giro completo en el caso, pasando de ser una desaparición inquietante a una investigación por homicidio con un carácter prioritario.

La detención del primer sospechoso

Las pesquisas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil dan un paso decisivo ayer por la tarde con la detención del joven de 23 años. Su implicación en el crimen está siendo investigada a fondo, centrándose los agentes en el esclarecimiento de los motivos y las circunstancias exactas que rodean el violento fallecimiento de Antonio Campos.

La operación policial se mantiene en estos momentos bajo secreto de sumario, una medida judicial que garantiza la confidencialidad de las actuaciones para asegurar el éxito de la investigación. Las autoridades no descartan que en las próximas horas se produzcan más detenciones relacionadas con el caso, lo que indica que la trama del homicidio podría involucrar a más personas. La Guardia Civil continúa trabajando para cerrar el círculo alrededor de los responsables de este brutal crimen.

El perfil de la víctima

Antonio Campos Reyes, de 54 años, es una persona muy querida en Berja, donde reside y trabaja como funcionario de la administración pública. Además de su labor, destaca por su pasión como historiador local, contribuyendo de forma notable al conocimiento y la divulgación de la historia de su municipio y de la comarca. El suceso ha generado una profunda consternación entre los vecinos de Berja, que siguen con gran atención y dolor las novedades de la investigación.