Pistas decisivas: cómo la investigación busca reconstruir las últimas horas de Antonio Campos

La Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en reconstruir las últimas horas de Antonio Campos Reyes, el historiador y funcionario de 54 años hallado muerto en el maletero de su vehículo en El Ejido. El Volkswagen Passat blanco, encontrado en una zona industrial y bloqueado, fue forzado por los agentes para extraer el cuerpo, convirtiéndose en una pieza clave de la investigación. Cada elemento del automóvil está siendo analizado en busca de pruebas que permitan identificar a los responsables.

Los investigadores rastrean grabaciones de seguridad de la zona y estudian las comunicaciones del historiador para reconstruir sus movimientos previos al crimen. Además, se están recabando testimonios de posibles testigos, con el objetivo de establecer la cronología precisa de los hechos y descartar o confirmar posibles implicaciones de terceros. La autopsia se espera como un elemento determinante para precisar la causa y el momento de la muerte.

Todas las hipótesis permanecen abiertas. Desde un robo con violencia hasta motivaciones más complejas están siendo valoradas por los investigadores, que mantienen la máxima reserva para no comprometer el avance de las pesquisas. Cada detalle, desde la ubicación del vehículo hasta los movimientos previos de Campos, se analiza con minuciosidad para acercar la investigación a una resolución efectiva.

El hallazgo, apenas a unos kilómetros de su domicilio en Berja, convirtió la búsqueda angustiosa en un caso de homicidio que mantiene en alerta a autoridades y vecinos. La denuncia inicial de su hermana, tras no recibir noticias desde la noche del sábado, permitió activar el dispositivo de búsqueda que concluyó con el trágico hallazgo del cuerpo.

Impacto y legado cultural

Más allá de la investigación, la muerte de Campos Reyes ha generado un profundo impacto en Berja y en toda la comarca del Poniente almeriense. Funcionario, historiador y presidente del Centro Virgitano de Estudios Históricos, dedicó más de veinte años a la preservación del patrimonio local y al diseño heráldico, incluyendo el escudo de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Desamparados de Níjar, un símbolo de integración social y memoria histórica.

Su influencia se extendía a la vida religiosa y social de la localidad: Hermano Mayor de la Virgen de Gádor, pregonero en actos de la Semana Santa y técnico municipal de Turismo y Cultura. La comunidad exige respuestas y justicia mientras sigue de cerca la evolución de las pesquisas.

El Ayuntamiento de Berja ha decretado dos días de luto oficial, y vecinos, familiares y asociaciones culturales expresan su dolor. El legado de Antonio Campos, tanto en archivos como en escudos y publicaciones, permanecerá como testimonio de su compromiso con la historia y la sociedad almeriense, mientras la investigación policial continúa buscando esclarecer un crimen que aún permanece envuelto en misterio.