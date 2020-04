cruz roja-cáritas almería

La

Cruz Roja

Si la labor de Cáritas Diocesana es encomiable no menos importante es la que está realizando Cruz Roja Almería durante esta crisis sanitaria con motivo del Coronavirus. Sus voluntarios acuden diariamente al asentamiento de chabolas de Los Nietos, en Níjar, cargados de alimentos que necesita mucha población extranjera que vive en condiciones infrahumanas en estas zonas. Junto a esto, además, desde Cruz Roja también están llevando material escolar para los más jóvenes. "Son más de mil atenciones las que hemos realizado ya desde que se decretó el estado de alarma y más de 5.000 llamadas atendidas", indica el coordinador provincial de Cruz Roja Almería, Francisco Vicente.

El apoyo material se antoja necesaria en estos tiempos de crisis como el que atravesamos pero también el apoyo emocional. "Muchas llamadas de las que hacemos a los mayores o de las que nos hacen ellos mismos, son psicológicas y emocionales. Intentamos animarles en esta época de confinamiento y mantenerlos informados de todo", comenta el coordinador a este rotativo. "De igual modo también les hacemos las compras diarias, les hacemos gestiones en los bancos e incluso vamos a por sus medicamentos".

Otras de las acciones que está llevando a cabo Cruz Roja Almería es el trabajo diario en el Centro de Día, en el cual todos los usuarios pueden ducharse, lavarse y recibir alimentación. "Son entre 300 y 400 personas, en toda la provincia, las que han pasado por estos centros", relata Francisco Vicente. Junto a esto, además, esta institución humanitaria cuenta también con una unidad móvil que atiende a unas 50 o 60 personas "para llevarles comida y algo de abrigo para las noches".

Pero, por encima de todo, la situación que más en vilo tiene a Cruz Roja son los asentamientos. "Tenemos una Unidad de Atención al Asentamiento tanto en el Poniente como en el Levante donde hemos atendido a más de 400 personas". Todo ello sin olvidar a los más pequeños. "Les llevamos tablets, les imprimimos la tarea ya que muchos no cuentan con impresoras en casa y les asesoramos para afrontar la etapa escolar ya que muchos padres no manejan esas tecnologías y no queremos que se queden atrás en su aprendizaje diario".

Junto a todo esto, Cruz Roja Almería también ha tenido que adaptarse a la situación actual. "Hemos transformado los cursos presenciales en cursos online. No podemos olvidar que se sigue generando empleo como en los servicios de limpieza o funerarias. Por ello seguimos trabajando con los usuarios para ofrecerles cursos avanzados para que puedan incorporarse al mercado laboral", narra Francisco Vicente.

Actualmente Cruz Roja cuenta con un equipo compuesto por unas 300 personas. "Estamos unos 100 trabajadores y unos 200 voluntarios, además de otros tantos teletrabajando desde casa al pertenecer a grupos de riesgo", comenta el coordinador provincial. Respecto a las ayudas de las instituciones, Vicente lo tiene claro: "gracias a Dios, no podemos quejarnos. Lanzamos al principio de la crisis una campaña titulada 'Cruz Roja RESPONDE' que ha funcionado muy bien. Con el Ayuntamiento de Almería tenemos un acuerdo que nos dio 100.000 euros para realizar todas nuestras funciones. También tenemos acuerdos con distintos bancos y con empresas de la provincia. Y no podemos olvidarnos de la donación del presidente de la UD Almería, Turki Al-Sheikh. A 30 de abril el gasto es de 350.000 euros. A 30 de mayo calculamos un gasto de unos 700.000 euros. Buscaremos la financiación para seguir haciendo nuestra labor diaria".

En cuanto al futuro más próximo, desde Cruz Roja Almería lo afrontan con optimismo aunque con cierta preocupación. "Es cierto que nos preocupa. Todo analista lo dice, la crisis y recesión económica será muy importante y hay que estar preparados. Queremos que nos ayuden en la emergencia pero también en la post-emergencia. Hay mucha gente que aún no ha acudido a nosotros porque tienen algunos ahorros pero probablemente muchas de estas personas al final acudirán a nosotros y se van a ver estimazados por una pobreza. Tendremos perfiles nuevos en esta crisis. Muchas personas de la hostelería, por desgracia, van a necesitar ayuda en estos próximos meses", narra Francisco Vicente.

Hay que recordar, por último, que Cruz Roja tiene un total de siete acciones locales en la provincia. "Creemos que la oficina de Mojácar, por ejemplo, tendrá mucho impacto este verano y vamos a tratar de rezorfarla. Todas las oficinas locales realizan su labor en las comarcas en las que están establecidas. En Almería, por ejemplo, además de en la capital también damos asistencia en Pechina, Viator, Huércal de Almería...así hasta un total de unas 200 familias a la semana con unas 150 llamadas diarias", finaliza el coordinador provincial de Cruz Roja.