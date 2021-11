La cruzada de un abogado almeriense contra los retrasos del AVE llega a la Eurocámara

Ni los partidos políticos, ni la patronal, ni las asociaciones en defensa del ferrocarril. El Gobierno tendrá que responder ante el Parlamento Europeo sobre los retrasos en las obras del Corredor Mediterráneo y fijar un calendario de las actuaciones porque un abogado almeriense afincado en Madrid, Félix Cervantes, presentó una denuncia ante la Comisión de Peticiones de la UE por las malas comunicaciones ferroviarias con el levante peninsular, Madrid y el resto de Andalucía y la lentitud de los trabajos para la llegada de la Alta Velocidad.

La reclamación que pone en evidencia la dejadez de las administraciones públicas competentes, así como la inoperancia de los partidos políticos tanto en el Gobierno como en la oposición, fue admitida a trámite por la Eurocámara el 14 de junio de 2019 y hace unos días fue defendida mediante una intervención oral online en la que también hizo hincapié en que el tramo ferroviario entre Granada y Almería ni tan siquiera cuenta con estudio informativo y las obras se han retrasado a la finalización de la conexión con Murcia. “Es materialmente imposible que el tramo a Granada esté a tiempo porque no empezarán las obras como mínimo hasta 2026”, asegura este usuario del tren a Madrid.

El letrado exige a Bruselas que investigue los incumplimientos y abra un proceso de infracción y recalca la importancia de ser inflexibles ante los continuados retrasos que están propiciando el “aislamiento” de la provincia, además de generar un importante perjuicio económico a los sectores productivos y a las exportaciones almerienses. Cervantes explica que su reclamación recibió la opinión favorable de la mayoría de los grupos parlamentarios y la Comisión de Peticiones ha exigido al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana un cronograma de las actuaciones para conocer si se cumplirán los plazos o si, por el contrario, se estaría vulnerando el derecho comunitario por el retraso de la ejecución de las infraestructuras ferroviarias en base al artículo 38, apartado 3, del Reglamento UE nº 1315/2013, que recoge que España debe adoptar medidas apropiadas para que la red básica Transeuropea de Transportes (TEN-T) se desarrolle en su territorio a más tardar en diciembre de 2030.

Sin embargo, dejaron abierto el expediente y la respuesta de Bruselas no ha sido tan satisfactoria como esperaba. “No podemos esperar a 2030 para ver si hay incumplimientos, es necesario que envíen un relator que investigue lo antes posible”. Desde Bruselas argumentaron que no existen indicios que pudieran llevar a la conclusión de que los tramos mencionados por el peticionario no vayan a cumplir con el reglamento citado y también esgrimieron en su respuesta que existen mecanismos de auditoría eficaces en relación con la utilización de los fondos comunitarios.

Debate en la Eurocámara

La petición ante el Parlamento Europeo continúa abierta a la espera de contestación por parte del Gobierno. Durante el debate en la Eurocámara, representantes defendieron que las obras se ajustarán a los plazos previstos y otros instaron a cerrar la petición y volver a plantearla cuando los síntomas del incumplimiento sean palpables. Una vez se acaben las obras, Almería quedará conectada y bien integrada a la red ferroviaria de pasajeros y mercancías, subrayó el funcionario europeo de la Comisión de Transportes.

La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha lamentado que no haya ningún plan desarrollado para el tramo entre Almería y Granada, después de que las inversiones del corredor mediterráneo se hayan centrado sobre todo en el eje central que transcurre por Madrid. "Ahora mismo la provincia de Almería que es la que más exporta frutas y hortalizas está aislada por tren", apuntó en la sesión. Por parte de Ciudadanos, Susana Solís, apoyó la iniciativa particular de Félix Cervantes y adelantó que va a ser "imposible" finalizar el Corredor Mediterráneo en 2030. "Es una infraestructura que es fundamental para la provincia de Almería. No podemos esperar a 2030, entonces será demasiado tarde", recalcó en la línea de lo que defendió públicamente el abogado almeriense.