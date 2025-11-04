Cuatro detenidos por disparar, atropellar y golpear brutalmente a un camionero en La Mojonera

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar por estos hechos.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por una tentativa de homicidio tras un asalto extremadamente violento a un camionero en la Ciudad del Transporte de La Mojonera. Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre, cuando las víctimas, dos transportistas, se encontraban descansando dentro del vehículo.

Según ha confirmado el Instituto Armado, uno de los camioneros logró escapar, pero el otro fue perseguido, golpeado con garrotas y cadenas, atropellado hasta en tres ocasiones y finalmente tiroteado por uno de los agresores, que huyeron del lugar.

La operación, denominada Marmolista, ha permitido identificar a los autores, miembros de un mismo clan familiar dedicado a robos con violencia en la zona. Durante los registros se hallaron dos pistolas, una escopeta sustraída en El Ejido en 2022, munición de 9 mm, armas blancas y objetos contundentes utilizados en la agresión.

Además, todos los domicilios contaban con enganches ilegales a la red eléctrica, por lo que también se les imputa defraudación de fluido eléctrico. Sobre uno de los arrestados pesaba una orden de búsqueda y prisión vigente.

Los detenidos, tras su arresto por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería, han pasado a disposición del Juzgado de Guardia.