Los okupas se asientan en las famosas 'Cuevas de Conan' de Almería, son BIC y deben ser protegidas

Las canteras de la Rambla Belén en Almería, que fueron testigos de las míticas escenas de Arnold Schwarzenegger en 'Conan el Bárbaro', vuelven a ser el escenario de una historia, aunque esta vez es de la vida real. Una ocupación temporal (ya de meses) se ha instalado en una de sus cuevas, estableciendo un campamento con una tienda de campaña, enseres personales y la compañía de dos perros. La situación crea una escena de lo más curiosa que contrasta el pasado cinematográfico del lugar con la realidad actual, ofreciendo un nuevo capítulo en la leyenda de las canteras.

El conjunto de canteras y canteras-cueva conocido popularmente como las 'Cuevas de Conan' se inserta en las Canteras Monumentales de Almería, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de monumento. Esta protección legal, establecida por el Decreto 224/2018, de 11 de diciembre, implica que el enclave debería estar bajo una rigurosa tutela que prohíbe cualquier tipo de alteración o demolición sin la debida autorización, asegurando su conservación. La responsabilidad de velar por estos lugares recae principalmente en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que supervisa su protección, aunque las autoridades locales y la ciudadanía también juegan un papel activo en la vigilancia y el cuidado de este patrimonio único.

Uno de los 'okupas' de las Cuevas de Conan en Almería. / R. E.

Estas antiguas canteras, que se localizan al final de la Rambla Belén, son conocidas por su historia y por haber sido un escenario de cine de primer nivel. El rodaje de la película, en 1981 (y su estreno al año siguiente), convirtió el paisaje árido y rocoso de Almería en el perfecto reino ficticio de la Era Hiboria. El equipo de rodaje, liderado por el director John Milius, encontró en este lugar el ambiente ideal para recrear parte de las aventuras de Conan. Aunque la cantera ocupada no es exactamente donde se desarrolla parte de la trama de la película, vio transcurrir delante suya todo el rodaje y también fue apodada como una de las canteras de Conan.

El retorno del bárbaro

Bajo la sombrilla. / R. E.

El campamento improvisado, visible a plena luz del día, se ubica estratégicamente en la boca de una de las cuevas, lo que le ofrece un refugio natural frente a los elementos. Se ha instalado una tienda de campaña de color azul, y en el exterior, una mesa, varias sillas y una sombrilla amarilla completan un conjunto con todo lo necesario para sobrevivir, adaptándose a un entorno agreste.

Los ocupantes del campamento cuentan con la compañía de dos perros, uno de ellos atado. Se observa a un hombre tranquilo contemplando el paisaje desde su mesa, mientras el otro perro se mueve con total libertad por la zona. La cueva, que se presenta como el hogar, ofrece una protección natural contra la lluvia, un detalle clave a pesar de que las precipitaciones son escasas en Almería.

Pintadas en las cuevas. / R. E.

El lugar, que ha sido escenario de un pasado cinematográfico, ofrece ahora una de las vistas más curiosas de la capital. Desde el campamento, se puede ver la autovía A-7, con el constante movimiento de los coches, y en la distancia, los edificios de un Ikea y un McDonald's. Bueno, y una gasolinera. Es un contraste entre lo prehistórico y lo moderno que convierte la escena en una imagen única y sorprendente.

Un escenario de leyenda

La película 'Conan el Bárbaro' aprovechó la singularidad del paisaje almeriense para dar vida a sus escenarios más épicos. El actor Arnold Schwarzenegger, que se catapultó a la fama con esta cinta, cabalgó y luchó por estas tierras, convirtiendo las canteras en un lugar de culto para los amantes del cine fantástico. El ambiente desértico y las formaciones rocosas fueron perfectas para las escenas de combate y las huidas del héroe.

No solo las canteras sirvieron de plató, sino que también otras localizaciones de la provincia como el Desierto de Tabernas, la Alcazaba o las dunas de Cabo de Gata formaron parte del rodaje. Esta diversidad de paisajes demostró una vez más por qué Almería es un referente en la industria cinematográfica. El rodaje fue una experiencia intensa y llena de anécdotas para el equipo.

La fama de estas canteras, popularmente conocidas como 'Cuevas de Conan', no solo se debe al cine. Se trata de un conjunto histórico que ha sido explotado a lo largo de los años. Aunque el campamento no se ubica en la cueva principal donde se filmó, está en la misma zona que se hizo famosa con el estreno de la película. La presencia de los ocupas es un giro de guión inesperado en la historia del lugar.