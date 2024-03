El "dantesco" estado de los Refugios de Almería fotografiado por el PSOE

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería tiene los Refugios de la Guerra Civil, uno de los atractivos turísticos municipales más originales e importantes con los que cuenta la ciudad, en un "estado deplorable de mantenimiento". Es la denuncia que formula la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, tras haber realizado una visita a la estructura subterránea.

Compadre ha relatado que “nos hemos encontrado en los Refugios con una situación dantesca: sin cartelería, sin folletos para los visitantes, el ascensor averiado cada dos por tres, el sistema técnico del simulacro roto, sin aire acondicionado, con la mayoría de las luces rotas, numerosas manchas de humedad en las paredes, con las salidas de emergencia bloqueadas, no funcionan los interfonos que comunican los pasillos con la recepción del exterior, no funcionan las cámaras de seguridad, etc., etc.”.

El “colmo”, según la concejala socialista, es que el QR que figura en un cartel que promociona la Casa del Cine colgado en la entrada de los Refugios, te lleva a una página web extraña que nada tiene que ver con la Casa del Cine, “otro interesante recurso turístico de la ciudad que el PP mantiene en el más absoluto de los olvidos”, según critica Compadre.

La edil socialista lamenta que “el concejal de Turismo se dedique a gastar miles y miles de euros del dinero de todos los almerienses a echarse fotos y hacerse vídeos en las distintas ferias turísticas como Fitur, en lugar de trabajar para mantener todos los atractivos turísticos de la ciudad en perfecto estado”.

Lo hizo ya en el Pleno del pasado lunes obteniendo como respuesta por parte de Joaquín Pérez de la Blanca las inversiones que el Ayuntamiento tiene previsto dedicar a este recurso turístico con dinero procedente del Plan Turístico de Grandes Ciudades, subvencionado por la Junta de Andalucía.

También ha tenido Compadre palabras para la alcaldesa, porque “mucho hablar de la importancia del turismo para Almería y luego ¿qué se encuentran quienes nos visitan?”, se ha preguntado y ha instado a ambos, a la alcaldesa y al concejal de Turismo, a “que se hagan menos fotos y videos y se ‘pateen’ más los edificios gestionado por el Ayuntamiento que visitan los turistas cuando vienen a nuestra ciudad”.