El óxido y las raíces de árboles “bloquean” las salidas de emergencia de los Refugios de Almería

No figuraban los Refugios de la Guerra Civil en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento de la capital, pero la denuncia formulada durante el transcurso de la sesión por una de las concejalas del PSOE es, cuanto menos, motivo de preocupación. Según Lidia Compadre, las salidas de emergencia de los túneles subterráneos no funcionan debido a que las “puertas están oxidadas y bloqueadas por las raíces de los árboles. No se pueden abrir”.

La lista de deficiencias que ha relatado la representante del PSOE recoge, encima, la avería de los interfonos, el sistema de visitantes y guías en el interior de los Refugios para comunicarse con el exterior, teniendo en cuenta que en los túneles no hay cobertura para poder recurrir a la telefonía móvil en caso de necesidad.

“Los Refugios son la joya de la corona, ¿y tal como están queremos exigirles a los visitantes una tasa turística?” Es el doble dardo lanzado por Compadre hacia el equipo de gobierno y también hacia Podemos, cuyo portavoz ha propuesto la implantación de un arancel cuya recaudación destinar a la mejora del patrimonio y recursos turísticos.

Un planteamiento que solo obtuvo un voto a favor, el suyo, al considerar el resto de los grupos una medida contraproducente e inapropiada para las características de Almería sin problemas de masificación turística, como incidió el concejal Joaquín Pérez de la Blanca.

El responsable de turismo también salió en defensa de la gestión de los Refugios, recordando las prontas obras contratadas y las inversiones del Plan Turístico de Grandes Ciudades.