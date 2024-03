El Ayuntamiento de Almería rechaza cambiar el Dreambeach de ubicación

Valverde, para quien es responsabilidad del equipo de gobierno, “con técnicos”, y no de la oposición dar con escenarios alternativos, ha lamentado que el PP no haya mostrad o la misma “ empatía ” con los animales de La Hoya –a los que el Ayuntamiento busca finca ante los posibles efectos de los conciertos de música– que para con los vecinos .

Ha recalcado en que el apoyo a esta iniciativa, no solo del Ayuntamiento, también de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ha sido entendida siempre como “una oportunidad para la ciudad, ya que supondría un buen empujón en época estival al comercio, a la hostelería y a la dinamización, en general, de la ciudad. Al igual que lo supuso en su momento para la localidad de Cuevas del Almanzora, municipio con gran afluencia turística, de poco mas de 15.000 habitantes, y donde nos consta que su alcalde, por cierto –quiso relucir – del Partido Socialista, ha hecho manifestaciones lamentando la decisión tomada por parte del promotor de trasladar la celebración del festival…, y es más, pidió explicaciones”, ha recordado.

Ante la presencia de representantes vecinales de la asociación ‘No al Dreambeach en El Toyo’ , la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez , tomó el turno de palabra del Pleno celebrado en el Ayuntamiento esta vez, y en lugar del concejal de Cultura, para defender las bonanzas del festival, “una oportunidad muy importante económica y mediática que situará a Almería en el mapa de mundo” , expresó Sánchez, afeando la iniciativa socialista por, entre otros aspectos, no incluir alternativas de ubicación costeras y sin vecinos , y por entender la representante del PP que forma parte del “ no permanente del PSOE a cualquier iniciativa que sea buena para la ciudad” teniendo por objetivo “generar confusión y malestar entre la ciudadanía”.

Los problemas crecen en el Salón de Plenos

El espacio reservado al público del Salón de Plenos cada vez se encuentra más lleno, habiendo colectivos que se han convertido en habituales de las largas sesiones públicas a la espera de poder intervenir en los últimos minutos como los Bomberos de Almería, quienes reclaman mejoras de sus condiciones laborales, y los representantes de la Asociación No al Dreambeach en El Toyo, a los que se sumaron los afectados por el edificio de aparcamientos y trasteros construido por Almería XXI en la calle Arráez. No pudieron formular sus preguntas ante micrófono al no estar presente la persona que firmó las cuestiones en el Registro.